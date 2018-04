GPS Simulator

Hned na úvod by bylo slušné říct, že se jedná o program pracující pod operačním systémem Windows (to pro ty, kteří už dále nechtějí číst...), a není tedy určen přímo pro PDA jako takové. Nicméně přesto bych řekl, že v blížící se době dovolených najde uplatnění u těch, kteří přibalují do kapsy GPS + PDA.

Jak už název napovídá, jedná se o simulátor GPS, který na sériový port PC posílá příkazy protokolem NMEA. Mezi přední vlastnosti je celkem slušná možnost nejrůznější konfigurace. Já sám jsem nejvíce využil nastavení "pohybu" rychlostí určitým směrem při oživování Psionu s mapou. A právě zde se dostáváme ke spojitosti s PDA. Toto je asi nejpohodlnější způsob, jak doma na stole ověřit funkčnost nejrůznějších "moving maps" programů na libovolném PDA nebo správného "prodrátování" (konektorů, null modemů apod.). Vlastní ovládání programu je velice jednoduché.

Program je k dispozici na stránkách holandské firmy SailSoft, ale bohužel pouze již v sharewarové verzi 3 (dřívější verze byly freeware). Proto bych doporučil podívat se po předchozí verzi (např. zde).