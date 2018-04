GPS - pTrack

A je po Vánocích. Přes Vánoce jsem trochu cestoval po vlastech Českých a protože mě poslední dobou každé cestování bez GPS přijde jako plýtvání, půjčil jsem si další novinku v této oblasti u nás a sice. Cože to je?

Skládá se z GPS přijímače a sběrné jednotky. Zapojení je jednoduché, napájení je z běžné palubní sítě vozidla a kabel aktivace sběru dat se připojí na spínací skříňku vozidla. Dále máme možnost přivést do sběrné jednotky signál z dvou nezávislých vypínačů či přepínačů . No a k čemu to všechno? Sběrná jednotka provádí sběr dat o ujeté trase a poloze vypínačů po celou dobu provozu vozidla. Má možnost sesbírat a zaznamenat až 22000 vět o položkách : Pořadí záznamu, Datum, Čas, Den v týdnu, LAT, LON, ALT, Rychlost, Vstup A, Vstup B, Rozdíl A, Rozdíl B, Kvalita GPS signálu. Po ukončení provozu vozidla se jednotka jednoduše vyjme a předá dispečerovi provozu k vyhodnocení dat. Ten pomocí jednoduchého prográmku vytáhne z jednotky data, vynuluje ji a vrátí řidiči. S daty se pracuje v dalším programu, který si popíšeme dále. Tolik jedna možnost.

Další možností je vyšší verze komunikačního kanálu, která dovoluje připojit sběrnou jednotku přes PDA Psion Workabout na telefon GSM Nokia 2110 . Ze sebraných dat se vytváří SMS zprávy, které se neprodleně odesílají do dispečerského střediska a OnLine se ukazují na obrazovce počítače. A jsme v Evropě. S touto výbavou opravdu nemusíte mít strach, že nebudete vědět, kde se Váš kamion nebo jiné vozidlo zrovna nachází. Alespoň v Evropě ne. Další výhodou je možnost komunikace řidiče s dispečerem (a zpět) pomocí SMS zpráv, které nemusí složitě bušit do mobilu, ale zadává je z klávesnice Psionu. Hlasová komunikace pomocí mobilu je samozřejmostí. Znamená to, že přístroje nemáte namontovány trvale a napevno někde pod palubní deskou, ale jsou v racku (montážní rám) na palubní desce nebo kdekoli ve voze k dispozici. Dovolím si trochu ujet a představím si, že až bude v provozu soustava družic ORBCOM a v prodeji Magellan GSC100, budou se zprávy o polohách vysílat e-mailem přes družici a tím se pro nás otevře nejen Evropa, ale doslova celý svět.

Třetí možností je komunikace pomocí radiomodemů a trunkové sítě na 300 MHz, kterou staví (rychle a úspěšně) firma Racom. Toto řešení je nejlevnější co do plateb za komunikaci a nejrychlejší co do odezvy, ale je omezeno pouze na Českou republiku. Ale zato nejste omezeni na delší časový interval, ale údaje o vozidlech dostáváte doslova každých několik vteřin. To ocení hlavně záchranka nebo policie, kde potřebují mít přehled o pohybu jejich vozů při koordinaci pomoci. Kdybych do toho měl co mluvit, tak koupi tohoto systému bych ze svých daní klidně financoval, na rozdíl od jiných zbytečností. Nehledě k tomu, že pokud mám toto zařízení namontováno v autě neviditelně (např. uvnitř palubní desky), můžu si pro zloděje vlastního auta dojet sám a potřást mu pravicí.

A teď k programu, který používá dispečer. Jmenuje se Topol (od firmy Help Service Group) a podle názvu vidíme, že původně sloužil ke zpracování map. A tato vlastnost mu zůstala. Můj popis se omezí na zpracování naměřených a uložených dat, protože jsem měl k dispozici pouze první popisovanou variantu sestavy.

Po stažení dat ze sběrné jednotky jsme tyto nahráli do programu a objevila se (obr.3) nám trasa, kterou jsem projel zhruba za 14 dní přes Vánoce. Nahoře vidíte popis trasy textově bod po bodu a dole její půdorys. Měření jsme nastavili na minutový interval. Poté jsme začali kouzlit. Nejdříve jsme se podívali na textovou část (obr.4) programu a nechali počítač provést výběr význačnějších akcí v průběhu cesty. Výsledkem byl o něco stručnější seznam s pomocí Start a Stop přesně ohraničenou každou cestou. Teď bych Vás prosil, pokračujte v prohlížení obrázků směrem nahoru. Na obrázku druhém shora (obr.2) jsme vybrali detail průjezdu Prahou a podložili jej digitální mapou z produkce Geodézie ČS (také ji v nejbližší době budu recenzovat, takže se můžete těšit). Odhlédneme-li od mapy, vidíte v praxi přesnost GPSky (použitá byla Garmin 35 /viz dále/). Tento záznam je z cesy po Jižní spojce zleva doprava a vidíte, že v obou případech se GPS trefila na silnici a v jednom i do správného pruhu. Na prvním obrázku nahoře (obr.1) jsme zase část trasy podložili mapou silnic a osadami nad 2000 lidí včetně vyznačení katastrů měst. Výsledek vidíte.

Vzhledem k tomu, že každá jednotka má své identifikační číslo , lze na mapě vidět pohyb několika vozů a jejich trasy lze dále analyzovat. Je možné např. zobrazovat úseky s vysokou rychlostí, tisknout knihy jízd jednotlivých vozidel a podobně. Pro podklad je standardně dodávána mapa České republiky s městy, obcemi, hlavními silnicemi, železnicemi a vodami. Je možné si přiobjednat i mapu Evropy.

Použitá Garmin GPS 35 je jednoúčelové zařízení pouze pro příjem signálu z družic a předávání dál. Je to "černá skříňka" (doslova) s kabelem a konektorem RS-232 pro připojení k jakékoli vyhodnocovací jednotce. Napájení v rozmezi 10-30V si bere z připojeného zařízení, v našem případě ze sběrné jednotky.

Specifikace

Operační systém Track12 s průběžným sledováním dvanácti satelitů

Čas pro lokalizaci je : SkySearch 5 minut, pomocí AutoLocate 1.5 minuty, studený start 45 sekund, teplý start 15 sekund a Reacquisition (po vymizení signálu) 2 sekundy

Měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle bez vlivu SA

Při použití DGPS přesnost 1-5 metrů

Interface : NMEA 183 (kanál pro navigační přístroje), RTCM-104 (pro korekce s DGPS) a RS232C pro komunikaci s počítačem

Pouzdro ve tvaru zploštělé kapky s povrchovou úpravou a vodotěsné, velikost: 6 x 10,3 x 2,8 cm, váha 124,5g

Napájení : 10-30 V

Příkon : 150mA/12V

Backup : 3V vestavěný článek

Kabel : osmipramenný, délka 3metry

Výrobce GPS

Děkujeme tímto firmě Picodas Praha spol. s r.o. za zapůjčení přístroje a ukázku software. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Picodas Praha.