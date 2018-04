GPS - program na sledování vozidel ECHO

Na mojí recenzi na software pTREK, sledující pohyb vozidel, zareagoval po čase další z výrobců podobného programu, pracujícího shodou okolností na stejném hardware, totiž radiomodemech od firmy Racom. Po domluvě jsme se dohodli na předvedení na Invexu a dnes tedy konečně nadešla doba, kdy jsem našel čas a své poznatky zpracoval.

Předváděčka na Invexu se moc nevydařila, protože jsem přijel hned první den a v důsledku generálského efektu program nespolupracoval s radiomodemem. Co se dalo dělat, zástupce výrobce mi ho předvedl jak jen mohl nejlépe a "nudle" drah měřených vozidel jsem si musel domyslet. Po prezentaci jsem nabyl dojmu, že kdybych si vymyslel, že chci jako mapový podklad plastickou mapu republiky a měřit chci ve vlastních jednotkách, které si nadefinuji, není to problém zařídit. Jinými slovy možnosti customizace (zákaznických úprav) jsou velice široké. Na obrázku vidíte základní obrazovku s nezávislým sledováním dvou vozidel, popis jednoho z nich a další možnosti.

Program se ovládá pomocí přehledného menu. Nebudu vám ale popisovat všechny funkce, protože je to dohledový software a tudíž důležité je to, co vidíte. Všechny volby menu slouží jen k tomu, abyste si dohledovou obrazovku nastavili přesně podle vašich potřeb.

Zmiňme se ale o tom, proč si takový software pořizovat. Jestliže vlastníte firmu, rozvážející zboží po republice nebo po světě, jste dispečer hasičů, policie nebo záchranné služby, anebo vlastníte pult centrální ochrany (PCO) a snažíte se zabránit krádežím, požáru či jiným pohromám, vy všichni a mnoho dalších potřebujete vědět kde a jak. U automobilů kde jsou, co vezou, kudy jedou a jak fungují nástavby na voze (například sypající posypové vozy, že), policie, hasiči a záchranka tak může optimálně rozmisťovat své vozy, aby se v případě potřeby dostali na místo v nejkratším možném čase. A PCO? Tady sice nepotřebujete GPS, ale máte online údaje o stavu střeženého objektu a většinou okamžitě vidíte, když je objekt narušen nebo přerušeno spojení.

Řidič sledovaného vozidla má širokou škálu možností.



Nemusí o sledování vůbec starat, případně může mít ve voze pasivní sledovač, jehož data se vyhodnotí až po příjezdu na základnu. Varianta nejlevnější.

Může mít ve vozidle aktivní sledovač s vysílačem, který zobrazuje na dispečerském pracovišti jeho polohu (případně další údaje z GPS jako je rychlost, nadm.výška atd.) a stav některých důležitých spínačů

Může mít k dispozici terminál, přes který komunikuje s dispečerem a můžou se přes něj odesílat další důležitá data o vozidle (teplota motoru, stav a data z nástaveb atd.).

Pokud použije inteligentní terminál, může dokonce dispečer ovlivňovat příkazy z centra přímo přístroje ve vozidle (například vypnutí motoru při odcizení vozidla).

Všechny přístroje je možno ve vozidle umístit skrytě, proto tento systém může sloužit i jako zabezpečovací zařízení. Stačí aby majitel ukradeného auta zavolal obsluze pultu a po zaměření polohy vozu již můžou telefonovat na policii. V tomto případě je na zvážení, od jaké ceny vozu se podobné zařízení vyplatí.

Jako komunikační prostředek jsou lokálně používány vysílačky, v rámci republiky buď vysílačky v hromadné síti nebo telefony GSM a SMS zprávy, v rámci světa duální GSM/satelit telefony nebo satelitní komunikátory ať už v rámci datové sítě ORBCOM nebo telefonní a datové sítě IRIDIUM.

Dispečerské pracoviště může obsahovat jeden počítač nebo to může být celý systém komunikačních serverů s mnoha terminály a více dispečerskými pracovišti, jehož data se ukládají do SQL databáze.

Četnost hlášení z jednotlivých vozidel je třeba nastavit dle počtu komunikačních terminálů a propustnosti sítě. Je možno nastavit pevný časový interval hlášení nebo hlášení po změně zadaného parametru (například zapnutí některého ze sledovaných spínačů). Dispečer může mít i informace o nepohyblivých objektech (stav volných lůžek v nemocnici). Může také sledovat buď každé vozidlo zvlášť (mezinárodní provoz) nebo všechna společně (třeba místní doprava ve městě).

Pohyb každého vozu zvlášť Pohyb všech vozidel najednou

Podkladové mapy se používají vektorové nebo rastrové. Výrobce programu dodává vlastní mapy pro žádanou oblast a každá mapa může mít databázi s doplňkovými informacemi.

Nakonec cenové rozpětí. Cena systému se pohybuje od 22 300 Kč / 25 500 Kč / 51 000 Kč (vozidlo, dispečink Standard, dispečink Professional) u pasivního sledování, přes 31 000 Kč / 77 000 Kč / 102 000 Kč za sledování přes GSM, po 50 000 Kč / 75 000 Kč / 100 000 Kč u satelitního sledování. Aktuální ceny se dovíte přímo na stránkách výrobce programu.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Foresta SG za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese info@Foresta.cz.