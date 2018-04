GPS pro PPC - Zire za $69 - BSquare v prodeji - a další

LauncherX 1.1

První update populárního launcheru po 12 měsících přináší podporu pro landscape zobrazení na TT3/UX, integraci LX Browseru do programu, funkci "make as default" u nastavení kategorie, kategorii ALL, pár změn v gadgets a několik dalších vylepšení a odstranění chybiček první verze.

Nejedná se tedy o významný upgrade a verze 1.1 je pro registrované uživatele zdarma. Do 14.1.2004 je možné program koupit za zvýhodněnou cenu 18,95 USD. Minirecenze LauncheruX je zde.

Bluetooth GPS pro PocketPC handheldy od Belkina

Společnost Belkin nabídne uživatelům další Bluetooth GPS jednotku pro PocketPC handheldy a zařízení s Windows. Prodávat se začne v USA 15.ledna 2004 za 299,99 USD.

Firma nevyloučila, že přidá v budoucnu ovladače pro PalmOS.

Tisková zpráva společnosti je tady.

Zire za 69 USD!

Firma palmOne snížila cenu handheldu Zire z 79 na 69 USD. Zire byl již předtím nejlevnějším PDA na trhu a 69 USD je tedy nyní nová hranice low-endového kapesního počítače.

Zire přišel na trh v říjnu 2002 a byl prvním PDA s cenou pod 100 USD ($99). Letos na podzim uvedl palmOne v low-endové kategorii model Zire21 s vylepšenou pamětí, procesorem a PalmOS5. Zire se díky své ceně stal před rokem nejprodávanějším handheldem na trhu.

BSquare Power handheld

BSquare Corporation začne přes společnost Vodafone prodávat první bezdrátové Power Handheld, které až dosud udivovaly pouze návštěvníky výstav a veletrhů. Vyznačují se integrovanou klávesnicí, čtyřpalcovým displejem s rozlišením VGA a Windows CE .NET. Vyrábí se ve verzích se 128MB RAM, 64MB flash a 32MB internal, levnější verze má 64MB RAM, 32MB ROM a 10MB internal.

Handheldy mají GSM/GPRSa SDIO slot na eventuelní rozšíření o další bezdráty (Wi-Fi, Bluetooth). Baterie má kapacitu 1900 mAh, rozměry jsou 140x87x19,5 mm a váha 290 gramů. Příslušnou tiskovou zprávu najdete zde.

miniMusic 1.2 - sekvencer pro palm!

miniMusic NotePad je lahůdkou pro všechny amatérské i profesionální hudebníky s PalmOS handheldem. Ve své poslední verzi 2 využívá novým možností PalmOS 5 a palmů s vylepšenými zvuky i grafikou - můžete nyní přehrávat polyfonní zvuky (akordy), míchat tracky, či exportovat skladby přímo v MIDI formátu na vaši paměťovou kartu!

Aplikace stojí 29,95 USD a jejím výrobcem je miniMusic.

Pocket Mechanic 1.17 - karetní kouzelník

Neúnavný a výborný správce vaší paměťové karty Pocket Mechanic se dočkal své nové verze 1.17.

Pocket Mechanic je sada nástrojů pro práci s paměťovou kartou. Můžete s ní formátovat, provést defragmentaci, testovat chyby, měřit rychlost čtení a zápisu, ověřovat velikost volného místa, spravovat a měnit strukturu adresářů a mnoho dalších věcí.

Aplikace je za poplatek 14,95 USD, ale vzhledem k tomu, že práce s paměťovou kartou se stává běžnou činností uživatelů PDA, je tento poplatek velmi dobrou investicí. Program vyvíjí a prodává Anton Tomov.