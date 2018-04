GPS přístroje mají krále: lokalizátor slámy a náramek pro epileptiky

Zařízení vyvinul tým Vladimíra Vejvody ze společnosti Princip, která soutěž vyhrála také v roce 2006 se satelitními mýtnými jednotkami, které jsou nyní připraveny pro sériovou výrobu. Náramek-záchranář se nyní testuje ve spolupráci s dětskou neurologickou klinikou ve Fakultní nemocnici Motol.

Druhou cenu si letos odnesl navigační systém železniční přepravy TLIGS, který kromě vagonů či kontejnerů lokalizuje i logistický personál. Železniční navigace však uspěla nejen v soutěži. Autor aplikace, Jaroslav Jansa, nyní připravuje se spolupracujícími firmami prodej systému zahraničnímu zájemci.

GPS pomůže s balíky slámy

Třetí místo obsadila inovace, kterou vyvinul Petr Němec ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno. Aplikace umožňuje efektivní svoz balíků slámy díky zachycení jejich přesné geografické polohy. Jednoduchý nápad umožní, kromě úspory pohonných hmot, i nižší zatížení krajiny zemědělskou technikou.

"Jsem členem aeroklubu, takže znám pole a louky shora," vysvětlil Němec. Původně prý měl nápad, že by si mohl přivydělávat tím, kdyby zemědělcům poskytoval letecké snímky polí či luk, ze kterých by měli přehled o rozmístění balíků slámy či sena, protože při pohledu ze země takový přehled získat nemohou. Pak ho ale napadlo využít k tomuto cíli globální navigační systém.

Zemědělci by při balíkování slámy či sena současně jednoduchým přístrojem zaznamenávali polohu každého balíku. Souřadnice by odeslali e-mailem nebo jiným vhodným způsobem do zpracovatelského ústředí spolu s údaji o kapacitě mechanizace na svážení balíků a požadavkem na rozmístění stohů, do kterých chtějí balíky svážet.

Provozovatelé ústředí by spočítali nejefektivnější způsob sběru balíků a zaslali zemědělci zpět výslednou trajektorii, kterou by zemědělec nahrál do GPS sběracího stroje. Obsoluhu stroje by pak vodila po určené dráze od jednoho balíku ke druhému.

Výherce získá tisíce eur

Výherce dostane 3 500 eur (asi 87 500 korun), druhý a třetí projekt obdrží po 750 eurech (asi 18 750 korun). Pěti nejlepším projektům zajistí společnost BIC R&D, která soutěž sponzoruje, konzultace i praktickou pomoc ve výši 2 000 eur (asi 50 000 korun).

Mezinárodní soutěž začínala v roce 2004 pod názvem Galileo Masters, kdy se jí účastnily čtyři regiony. Nyní jsou do ní zapojeny desítky regionů z celého světa. Hodnota cen, které se rozdělují, přesahuje částku milion eur (25 milionů korun).

Vzhledem k tomu, že se Praha stane v příštím roce sídlem GSA, je pro ČR velmi důležité posílit aktivity českých firem v družicové navigaci a kosmických technologií. Právě tyto technologie označila jako možné budoucí pilíře konkurenceschopnosti ČR Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Příští kolo soutěže bude otevřeno na jaře 2012. Ministerstvo dopravy připravuje speciální konzultační linku pro pomoc při vytváření nových projektů. Podrobněji o soutěži informují internetové stránky odboru kosmických technologií a družicových systémů ministerstva www.spacedepartment.cz.