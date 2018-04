GPS - přístroje 200-300 USD

Výrobce

Model

Verze Magellan

ColorTRAK

00-12015 Magellan

Tracker

00-12017 Garmin

GPS 12XL

01-00138 Garmin

GPS II+

01-00128 Eagle

Expedition II

0094-581 Garmin GPS 48

01-10144 Cena v USA: $ 280.00 $ 230.00 $ 239.00 $ 239.00 $ 230.00 $ 259.00 Cena v ČR:

(bez DPH) Kč 13 710,- Kč 11 250,- Kč 14 020,- Kč 14 020,- cca Kč 11 500,- Kč 14 890,- Využití Všestranné

(výlety pěšky,

na lodi i v autě) Všestranné

(výlety pěšky,

na lodi i v autě) Všestranné

(výlety pěšky,

na lodi i v autě) Všestranné

(výlety pěšky,

na lodi i v autě) Všestranné

(výlety pěšky,

na lodi i v autě) Všestranné

speciální pro loď Funkční pod stromy Ano Ano Ano Ano Ano Ano Jednoduchá obsluha Ano Ano Ano Ano - Ano Připojitelná k notebooku v autě Ano Ano Ano Ano Ano Ano Velikosti: Váha (včetně baterek) 340 g 340 g 270 g 270 g 340 g 270 g Rozměry (cm ŠxVxH) 6,3 x 17,5 x 2,8 6,3 x 17,5 x 2,8 5,3 x 14,7 x 3,0 12,7 x 5,9 x 4,0 17,1 x 8,6 x 4,0 5,1x 15,5 x 3,1 Velikost displeje

(cm ŠxV) 3,6 x 4,6 3,6 x 4,6 3,8 x 5,6 3,8 x 5,6 3,6 x 5,3 3,8 x 5,6 Rozlišení displeje (obr.body) 64 x 128 64 x 128 64 x 100 64 x 100 65 x 100 64 x 100 Podsvícení displeje Ano Ano Ano Ano Ano Ano Typ antény Quadrifilar

Odnímatelná Quadrifilar

Odnímatelná Vestavěná QuadHelix

Odnímatelná Vestavěná QuadHelix

Odnímatelná Možnost přip.ext.antény. Ano Ano Ano Ano Ne Ano Přetížení Neudáno Neudáno 6 g 6 g Neudáno 6 g Operační teplota -10 C to 60 C

14 F to 140 F -10 C to 60 C

14 F to 140 F -15 C to 70 C

5 F to 158 F -15 C to 70 C

5 F to 158 F -10 C to 60 C

14 F to 140 F -15 C to 70 C

5 F to 158 F Voděvzdornost Vodotěsný Vodotěsný Vodotěsný Vodotěsný Vodotěsný Vodotěsný Elektronika: # paralelních kanálů 12 12 12 12 12 12 Max # satelitů 12 12 12 12 12 12 Doba zprovoznění (první start) ~ 3-5 minutes 3~ 5 minutes ~ 5 minutes ~ 5 minutes ~ 5 minutes ~ 5 minutes studený start 60 seconds 60 seconds 45 seconds 45 seconds 45 seconds 45 seconds teplý start 15 seconds 15 seconds 15 seconds 15 seconds 15 seconds 15 seconds Četnost měření pozice 1 per second 1 per second 1 per second 1 per second 1 per second 1 per second Rozsah vnějšího napájení 9-35 Vss 9-35 Vss 8-40 Vss 10-32 Vss 5-16 Vss 10-32 Vss Počet & velikost baterek 4 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4 AA Očekávaná životnost baterií

(provoz / saver ) Do 30 hodin / Nemá Do 30 hodin / Nemá Do 12 hodin / Nemá Do 24 hodin / Nemá Do 10 hodin /

20 hodin Do 24 hodin / Nemá Vnitřní zálohování paměti Ano Ano Ano Ano Ano Ano Možnosti: Jednoduchá inicializace ETI Ano Ano Ano Ano - Ano # obrazovek 9 9 6 6 5 + 15 oken 6 # Waypointů 500 500 500 500 750 500 Délka jmen Waypointů 6 znaků 6 znaků 6 znaků 6 znaků 8 znaků 6 znaků Hledání nejbližších WP Ano Ano Nejbližších 9 Nejbližších 9 Ano Nejbližších 9 # uložitelných cest / # bodů 20 obousměrných/

30 legs 20 obousměrných/

30 legs 20 obousměrných/

30 legs 20 obousměrných/

30 legs Do 50 obousměrných /

30 legs 20 obousměrných/

30 legs Zobrazení trati z # 1200 bodů 1200 bodů 1024 bodů 1024 bodů 2000 bodů 1024 bodů # grafických ikon 16 16 16 16 15 16 Přesnost *

(bez vlivu SA) 15 m (pozice) *

0,185 km/h(pohyb) 15 m (pozice) *

0,192 km/h (pohyb) 15 m (pozice) *

0,185 km/h(pohyb) 15 m (pozice) *

0,185 km/h(pohyb) 15 m (pozice) *

mph RMS (pohyb) 15 m (pozice) *

0,185 km/h(pohyb) * Přesnost přístrojů je ovlivněna přídavným zkreslením (Selective Availability Program (SA)) vnuceným správcem systému - armádou USA. Maximální rychlost 1523 km/h 1523 km/h Vysoká Vysoká 1600 km/h Vysoká Poplachová hlášení Ano Ano Ne Ne Ano Ne Simulační mód Ano Ano Ano Ano Ano Ano Možnost zprůměrování naměřené pozice Ano Ano Ano Ano Ne Ano Průměrná rychlost Ano Ano Ano Ano - Ano Ujetá vzdálenost Ano Ano Ano Ano Ano Ano Čas východu/západu slunce Ano Ano Ano Ano Ano Ano Muž přes palubu (MOB) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Indikátor projekce kursu Ano Ano Neudáno Neudáno Neudáno Neudáno Vzdálenost mezi body Ano Ano Ano Ano Ano Ano Další možnosti Barevná obrazovka ,

Výškoměr

Teploměr Teploměr Databáze měst Databáze měst, otočení displeje o 90st. Stopky

Ukazatel přesnosti Databáze měst a námořních navigačních míst Datový interface: Možnost připojení DGPS RTCM-104 v 2.0 RTCM-104 v 2.0 RTCM-104 v 2.0 RTCM-104 v 2.0 RTCM-104 RTCM-104 v 2.0 Verze NMEA Interface 0183 v 3,8, 2.1 0183 v 3,8, 2.1 0180, 0182,

0183 v 3,8, 2.0 0180, 0182,

0183 v 3,8, 2.0 0183 v 3,8, 2.0 0180, 0182,

0183 v 3,8, 2.0 Možnost přenosu WP Ano Ano Ano Ano Ano Ano Geografické systémy: Počet předprogramovaných 72 72 107 106 190 107 Uživatelsky definované 1 1 1 1 - 1 Typ koordinát: Šířka/Délka Ano Ano Ano Ano Ano Ano UTM Ano Ano Ano Ano Ano Ano MGRS Ano Ano Ne Ne Ano Ne Britské Ano Ano Ano Ano Ano Ano Jiné 6 (+TD) 6 (+TD) 6 (včetně Maidenhead) 6 (včetně Maidenhead) 5 6 (včetně Maidenhead) Uživatelsky definované Ano Ano Ano Ano Ne Ano Příslušenství: Obdržíte při koupi: Smyčka na ruku Ano Ano Ano Ano Ano Ano Uživatelský manuál Ano Ano Ano Ano Ano Ano Adaptér do autozapalovače Ne Ne Ne Ne Ano Ne Bezpečnostní obal Ano Ne Ne Ne Ne Ne Baterky Ano Ne Ne Ne Ano Ne Jiné Nemá Nemá Nemá Držák Nemá Nemá Volitelné: Bezpečnostní obal (obsahuje) Ano Ano Ano Ano Ano Držák Ano Ano Ano Ano Ano Ano Adaptér do autozapalovače Ano Ano Ano Ano Ano Ano Datový/Napájecí kabel Ano Ano Ano Ano Ano Ano PC Kit: kabel + SW Ano Ano Ano Ano Ano Ano Dobíjecí blok baterek Ne Ne Ne Ne Ano Ne Trafo Ano Ne Ne Ne Ano Ne Uživatelské mapové kartridže Ne Ne Ne Ne Ne Ne Diferenciální GPS Ano Ano Ano Ano Ano Ano Instruktážní video / taháky Ne / Ne Ne / Ne Ano / Ano Ano/Ano Ano / Ne Ne / Ne