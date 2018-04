GPS pojede bez chyby!

Existují systémy, u nichž jednou z náplní práce je pracovat s chybou. Jedním z takových systému je i satelitní navigační systém GPS provozovaný americkou armádou. Americká armáda totiž do GPS úmyslně vsouvala proměnlivou chybu, takže pokud jste neměli speciální vojenský GPS přijímač vybavený odstraňovačem této chyby, měřili jste polohu s rozptylem oproti skutečnosti v řádu stovek metrů.

Americká armáda se tak jistila proti vykukům, kteří by si hodlali GPS používat pro vojenské účely.

Jenže se postupem času ukazovalo stále více a více neudržitelnost tohoto postupu. Teroristé si modul na separaci chyby obstarávali pokoutně, zatímco armáda měla speciálních GPS málo a například při operaci v Jugoslávii byly jednotky často vybaveny normální civilní verzí GPS.

Nyní je vše jinak - tisková zpráva Bílého domu sděluje, že počínaje 1. květnem 2000 nebude nadále americká armáda vsouvat do GPS systému proměnlivou chybu. Systém GPS by se tak pro civilní použití měl stát až desetkrát přesnějším a podle některých tvrzení by nyní měl být schopen změřit polohu s přesností na několik jednotek metrů.

Dá se očekávat, že se zvětšením přesnosti GPS systémů bude následovat i další boom těchto zařízení - a to nejenom pro outdoor aktivity, ale také pro použití v automobilech, jako telematická navigační zařízení.

Recenze a informace o GPS zařízeních a GPS systému najdete v naší rubrice GPS.