GPS - Philips Carin

Navigační přístroje do auta. To je to, co teď letí. Ale zatím jen v Americe a částečně i v západní Evropě.Já vím, řeknete si, že tady u nás se těžko ztratíte. Hmm, taky jsem si to myslel až do doby, kdy jsem jel v noci a v mlze po Vysočině. Fakt je, že tenkrát by mě GPSka nepomohla, protože nebylo možné ji jednak sehnat a jednak nebyly žádné mapy našeho regionu. Ale poučil jsem se. Bohužel ani dnes se k navigaci po našich cestách GPSky moc nehodí, protože s výrobci software není možná dohoda o poskytnutí (prodeji) mapových podkladů. A ty co mají oni jsou staré jako Jeruzalém. I další parametry limitují použití GPS, ale u nás s nimi víceméně nemusí počítat.

Ale Philips Carin je docela hezké zařízení a stojí za to o něm něco vědět. Je to mašinka, které se na pevno zabuduje do auta a dál už jen slouží. Umí nejen mapová CDčka, ale i normální a s výstupem na čtyři reproduktory respektive čtyřkanálový zesilovač je to i docela slušné HiFi. Jak to funguje si můžete prohlédnout kliknutím na link.