GPS - Novinky od Eagle

Eagle Map Guide™

Odpovědí na vzrůstající trend výroby GPS přístrojů s rozšířenými možnostmi mapového software je Eagle Map Guide. Obsahuje dále zpřesněné a podrobnější mapy severní Ameriky včetně severního Mexika, jižních Baham a Kanady a na nich více jezer, řek, říček a silnic.



Se 160x104 bodů velkým, podsvíceným, Film Sauper Twist displejem poskytuje Eagle Map Guide výjimečnou rozlišitelnost detailů, viditelnost a kontrast zobrazení. Jednoduše ovladatelný software s unikátní inicializací podle mapy poskytuje další data jako jsou východ a západ slunce, lunární kalendář, odhad chyby udání polohy, vyhledání nejbližšího WayPointu, zobrazení WayPointu, ve kterém se právě nacházíte a možnost dodatečné úpravu koordinát, možnost zprůměrování naměřených hodnot pro odstranění vlivu SA, "propadávající se" zoom a mnoho dalších. Nakonec, podívejte se sami.



Srdcem Eagle Map Guide je paralelní dvanáctikanálový příjímač GPS signálu Rockwell, který umožňuje rychlou fixaci pozice a spolehlivost za všech povětrnostních podmínek. Díky kapacitě paměti pro 1750 pozičních bodů může Eagle Map Guide zaznamenat až 750 WayPointů, 1000 grafických značek, rozmístěných po cestě, ke kterým nabízí 28 ikon. Přístroj také umožňuje uložit tři "navigační stopy" (vznikají průjezdem trasy jako seznam bodů pro její vykreslení) s četností až 3000 TrackPointů na jednu a dovoluje i záznam až 99 předem definovaných cest. Paměť je zálohována proti ztrátě dat na 10 let BackUp baterií.



V základní výbavě poskytuje Eagle Map Guide i adapter pro napájení z palubní sítě auta, nylonové závěsné očko a baterie Duracel.

Eagle Map Guide™ Pro

Úplnou novinkou a převratem v technologii map, obsažených v GPS je Eagle Map Guide™ Pro. Tento přístroj umožňuje zvolit si mapový podklad lokality, kde se právě nacházíte a tím podstatně zpřesnit mapový zdroj a zvýšit množství poskytovaných informací. Tyto mapy jsou zatím obsaženy na IMS MapSelect CD-ROM, která je dodávána spolu s GPS. Součástí jsou samozřejmě také všechny kabely, nutné k propojení GPS přijímače s počítačem. Základní charakteristika přístroje je shodná s modelem Eagle Map Guide , popsaným výše.

IMS MapSelect CD-ROM

Je CDROM, který obsahuje detailní mapy severoamerického kontinentu včetně Baham, detailní mapy pobřežní navigace v severní Americe a dále mapu celého světa, která je co do detailů zpracována na úrovni dosažených znalostí. Západní Evropa je zpracována podrobněji, východní méně a například Rusko, Mongolsko nebo Čína jsou oblasti co do mapových detailů poněkud neprobádané. Autoři samozřejmě vycházeli z družicových snímků, ale doladění pomocí pozemních prostředků, které je běžné a poskytují ho všechny západní státy, bylo v bývalých komunistických státech tajné a teprve nyní dochází k postupnému pronikání podrobnějších map našeho a východnějších regionů i do mapových systémů, používaných pro GPS přístroje.

Rozdělení regionů severní Ameriky pro IMS Smart Map Ž

Obsahuje 64 regionů přes všech 48 států a v nich 140000 měst, 30000 národních parků, 120000 vnitřních vodních ploch spolu s popisem pobřeží do 25 mil vně. Na mapách jsou také všechny cesty vnitřní, mezistátní i dálnice.

Rozdělení světa pro IMS World Map™

Svět je zde rozdělen do 39 regionů podle hustoty osídlení a jsou zde zaznamenány pro každý region hlavní silnice včetně dálnic, vodní cesty a příbřežní hydrografie.