GPS modul pro iPhone. Teď už doopravdy

Před pár dny jsme vás informovali, že by společnost TomTom měla vyvíjet GPS modul pro iPhone. Tyto informace se ale ukázaly jako podvrh. To však neznamená, že se GPS modulu pro iPhone nedočkáme.

Americká společnost Part Foundry připravuje vlastní modul locoGPS spolupracující s vestavěnou aplikací Google Maps, který by se měl začít prodávat v únoru. Modul se připojuje do systémového konektoru telefonu, jelikož iPhone má omezené funkce Bluetooth. To samozřejmě znemožní dobíjet telefon při cestě autem.

Software bude Open Source. Cena bude 89 dolarů, tedy v přepočtu 1600 korun. Více o GPS modulu pro iPhone se můžete dozvědět na stránce výrobce, kde si jej můžete i předobjednat.