Po návratu z Francie, kam jsem odjel testovat GPS Magellan Pioneer a taky trochu lyžovat jsem se vrátil celkem v pořádku a sedaje ke stroji, píšu tuto recenzi.

Abych se přiznal, po prohlédnutí pár kritik na tuto GPS jsem k ní od začátku přistupoval dost skepticky. O to větší bylo moje překvapení, když se moje obavy nesplnily.

Funkce

Po prvnim zapnutí GPS Magellan Pioneer se objeví obrazovka, na které zadáváte údaje pro první lokalizaci a to v pořadí Region a Country, dále můžete, pokud to víte, zpřesnit polohu LAT/LON, zadáte místní čas a datum. Nyní už GPS pracuje sama. Z nejbližšího satelitu získá údaje o přesném čase a datumu a na jejich základě začne dopočítávat pozici. Chtěl bych zdůraznit, i když se o tom v manuálu nemluví, že přesto že je použit dvanáctikanálový SW, je to přístroj jednokanálový, který v určitých časových intervalech "scanuje" dostupné družice a přijímá od nich signál po částech, většinou jeden celý lokalizační paket. Díky tomu chvíli trvá, než se přístroj lokalizuje a začne navádět.

Počet lokalizovaných družic vidíte na obrazovce v kruhu pod nápisem SAT STATUS. Zároveň můžete vidět, je-li GPS online podle nápisu TRACKING vpravo dole. Poté, co se GPS lokalizuje, přepne se zobrazení na další obrazovku a začne navádět. Pokud nemáte nastaveno kam má navádět, ukazuje pouze Bearing a Speed, což je odchylka od osy S/J a okamžitá rychlost a střelku kompasu. Navádíte-li, ukazuje dále Heading a Distance, což je odchylka vaší trasy od směru do naváděného bodu a vzdálenost do tohoto bodu. Při navádění máte možnost volby ještě jedné obrazovky a to navíc s údaji XTE a TTG (viz obr.2), což je odchylka od přímky mezi dvěma WP (WayPoint) a čas, za který se dostanete do následujícího bodu právě naměřenou rychlostí. Dále vám dvě růžice ukazují jednak směr na sever (malá) a jednak směr k nejbližšímu WP.

Přístroj nezobrazuje projetou trasu, tudíž nemá ani TracePointy a nemá z čeho čerpat při tvorbě zpáteční cesty, to znamená že neumí TraceBack. Chcete-li si namapovat zpáteční trasu, a tak jsem to dělal i já, musíte postupně zadávat jednotlivé WP (u Magellanů se jim říká LandMarky LM) a na konci z nich udělat cestu.

Přístroj má velice jednoduše vyřešené zadávání GoTo navádění. Zmačknete klávesu GoTo, objeví se seznam WP, najdete ten pravý a zmačknete Enter.

V Menu lze nastavit LMKS (WayPointy), ROUTE (cestu), TIME (čas stačí zadat přibližně na minuty, přístroj si ho už sám zpřesní. Pravděpodobně neumí pracovat s letním časem) a SETUP (nastravení přístroje), ve kterém si můžete nastavit COORD (tvar koordinát), DATUM (mapový systém), UNITS (jednotky), TIME (tvar času 12/24), NORTH REF (který pól chcete používat jako refernční, jestli severní nebo severní magnetický), znovu zadat Region a Country při lokalizaci, spustit DEMO a regulovat CONTRAST displeje. V MENU dále můžete vidět samostatný údaj ELEVATION (nadmořská výška) a POWER (stav baterií).

WayPoints

Můžete uložit až 100 WP, které obsahují název (4 znaky) a 2D údaje o poloze (ne nadmořskou výšku). Zadání WP se provádí jednoduše, pouhým stisknutím klávesy Mark a po ní třikrát Enter. Při zadávání WP můžete editovat pozici, po odeslání už můžete editovat pouze název nebo celý WP zrušit.

Route

Přístroj umí pouze jednu cestu o maximálne 10 WP, což ho předurčuje buď k námořní navigaci, nebo ke krátkým výletům pěšky nebo na kole. Zadávání cesty je jednoduché a poměrně rychlé ze seznamu WP. Cestu pro navádění aktivujete tím, že ji zadáte, pak ji můžete deaktivovat a znovu zaktivovat.

Navádění

Navádění je poměrně přesné, ale je značně omezeno tím, že přístroj nemaluje projetou trasu. U ostatních přístrojů jsem tuto obrazovku používal k navádění nejčastěji. Další výrazné omezení je v počtu možných zadaných cest a WP.

Specifikace

Operační systém AllView12

Čas pro lokalizaci je za studena manuálně 2,5 minuty, za tepla 35 sekund (po vymizení signálu)

Volba EZinit umožňuje rychlou inicializaci

Měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle (bez vlivu SA)

Podsvícený grafický displej s řízením kontrastu, velikost 5.2 x 3.7 cm

Velikost: 5.3 x 15.7 x 3.1 cm, váha 157g

Záznam 100 alfanumerických WP (WayPoint) bodů trati

Záznam 1 cesty po 10ti bodech

Koordináty v LAT/LON (Severní Šířka a Východní Délka) nebo UTM/UPS

Vestavěná anténa

Klávesnice s jedním čtyřpolohovým vaničkovým přepínačem a sedmi tlačítky s intuitivní navigací (kouknu a vidím)

Napájení 2xAA tužková baterka, vydrží podle údajů výrobce 24 hodin

Dojmy

Přístroj jsem zapnul při nástupu do autobusu a lokalizoval se mi tak po dvou minutách i přes boční sko. Tím padly pomluvy, že se přístroj není schopen lokalizovat jinak, než při čisté obloze. Po celou cestu ukazoval a trasovat přestával pouze ve chvílích, kdy měl výhled na oblohu zakrytý pevnými předměty jako domy nebo skalami. V tomto směru jsem s ním byl velice spokojen. Dokonce i nadmořskou výšku ukazoval s výrobcem udávanou přesností. Co mě překvapilo, že po zapnutí přístroje ve výšce 2.750 mnm jsem údaje LAT/LON získal asi za minutu, ale trvalo mu skoro 20 minut, než si sladil nadmořskou výšku. Při ladění dolů na nižší nadmořskou výšku byl přeladěný hned.

Co jsem kvitoval nejvíce, přístroj pracuje s polovičním napětím, to znamená, že mu stačí dvě alkalické baterie. Koupil jsem Philips PowerLife (údajně vydrží dvakrát tolik co Duracely) a přístroj s nimi fungoval od 14.00 do 8.30 bez problémů. Věřím, že by fungoval i déle, protože stav baterií ještě nebyl kritický, ale vypnul jsem ho a pak už na stejné baterky nešel zapnout. Zřejmě potřebuje pro start vyšší napětí. Výrobce udává, že přístroj vydrží na dvě AA baterky pracovat průměrně 24 hodin. Jsem ochoten tomu věřit.

Co mi chybí je možnost komunikace mezi přístrojem a PC. Je možné k němu pouze připojit externí zdroj. Další nepravděpodobný údaj je vodotěsnost přístroje, vzhledem ke konstrukci krytu na baterie.

Zhodnocení

Vzhledem k ceně přístroje okolo pěti tisíc korun je to asi nejlevnější GPS nejen u nás. Jako alternativa "pro začátek" je to dobrá koupě, ale postupem času bude třeba koupit něco lepšího. Dobrá alternativa je to pro ty, kdo potřebují jednoduchý navigátor. To je přesně to, co výrobce přiřkl přístroji do vínku. Zatím je to i přístroj s nejnižší spotřebou elektřiny, který jsem testoval. Nevýhodou je, že udrží data v paměti jen 20 minut po vyjmutí baterií. Ostatní přístroje udávají až 10 let.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Lumi spol. s r.o., Zlín za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Lumi.