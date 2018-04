GPS - Magellan GSC 100

je další z převratných novinek na trhu GPS. Tento přístroj dokáže v družicovém systému ORBCOMM posílat a přijímat elektronickou poštu, to znamená e-mail, z Internetu. A tím končí věk pasivních GPS přijímačů. Už nejste v džungli, Himalájích, na Severním či Jižním pólu nebo, buďme doma, v hlubokém údolí v Krkonoších, Tatrách nebo kdekoli mimo dosah pozemních vysílačů a přijímačů odkázáni jenom na sebe. Můžete kdykoli a odkudkoli oznámit svou polohu, napsat článek do svých novin téměř OnLine, průběžně vysílat svoji polohu, oznámit důležitý archeologický nebo geologický nález nebo, buďme při zemi, sehnat pomoc, pokud se Vám něco stane. A to vše spolu s relativně přesným určením vaší polohy.

Přístroj může uchovat až 100 e-mailů, ať už vytvořených nebo přijatých a má adresář s až 150 e-mail adresami. Pro jeho napájení můžete použít NiCd články (standard) nebo externí napájení 10-35V (pro všechny dopravní prostředky kromě motorek). GPS pracuje na bázi TrailBlazeru-XL s tím, že jak je u Magellanů nevím proč zvykem má možnost naprogramovat si jen 5 cest o 15 waypointech (tady tomu říkají leg).

(ORBCOMM podle www.lumi.cz)

je nový satelitní komunikační systémem, využívající 28 mikrosatelitů (váha cca 43 kg) typu LEO na nízkých (kvazipolárních) oběžných drahách. Maximální počet satelitů je 36, z toho systém ORBCOMM přímo využívá 28. Mikrosatelity jsou vypouštěny z letounu L 1011 v letové hladině FL 400 (cca 12.000 m), tedy ze stratosféry, raketovým nosičem ORBITAL SCIENCE PEGASUS XL.

Připomeňme ještě ceny, za které je možno používat služeb ORBCOMM, inicializace přístroje (přidělení e-mail adresy) stojí 35 USD a přenos zpráv pouze v textové podobě stojí 5 USD za 500 znaků. Cenu přístroje odhaduji tak na 50.000 Kč.

Výrobce