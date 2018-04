GPS - Magellan GPS 315/320

A po delší odmlce je tady další recenze na GPSku. Vzhledem k tomu, že firma Levi, která mě zprostředkovávala kontakt s výrobky Magellan, s nimi už neobchoduje, uvolnilo se místo na trhu a to ihned zaujala firma FONS, která nyní nabízí celou produkci Magellanů. A je to dobře, Magellan má co nabízet.

K testům jsem dostal novou GPSku Magellan GPS 315. Na první pohled vypadá jako Pioneer nebo Blazer, ale má jednu výhodu navíc - je připojitelná k PC a je možno jednak z ní stahovat, jednak do ní nahrávat body, které potřebujeme nebo chceme mít na očích při naplánované cestě. GPS 320 je námořní verzí GPS315.

Také s Geobází nyní pracuje plnohodnotně, to znamená, že majitelé tohoto software si můžou přístroj vybírat nejen mezi Garminy, ale i Magellany. Pro ty, kdo o to stojí, je na serveru Geodézie ke stažení nová verze, obohacená právě o komunikaci s Magellanem.

Přístroj jsem zkoušel na cestě do Brna. Trochu problém mu dělala lokalizace, oproti konkurenčním produktům (45s) trvala něco přes minutu. Ale co se týče přesnosti polohy a navádění, je s nimi naprosto srovnatelná. Ukázku tvoří dvě vybraná místa, průjezd Barrandovským mostem, sledovaný na OrthoFotomapě Prahy (cca 1 : 10 000) a jízda po dálnici na Brno na mapě 1 : 100 000. Při průjezdu Barrandovským mostem došlo k nepřesnostem vlivem okolních kopců. Při sjíždění k mostu se GPSka odmlčela a než se stačila znovu zaměřit, byli jsme za mostem. Na dálnici jela "po silnici" skoro pořád.

























Na spodních třech obrázkách vidíte příklady obrazovek, kterými disponuje Magellan GPS 315. Zde je to zadávání navigace GoTo do předem připraveného bodu.

Zadání

bodu Popis

bodu Navigace

na bod

Specifikace

Pomocí technologie AllView 12 je schopen zaměřit 12 satelitů paralelně. Pracuje nepřetržitě 15 hodin na 2 tužkové baterie AA.

Solidní pevná a vodovzdorná konstrukce.

Super citlivá anténa umožňuje zaměřování nejvyšší kvality na 12ti kanálech současně.

Vestavěná databáze téměř 20.000 světových měst použitelných jako traťové body a zobrazovaných na displeji s vysokou rozlišitelností.

Automatický záznam až 1.200 traťových bodů využitelných pro funkci BackTrack.

Kalkulátor použitelný pro plánování výletů nebo k bojovým hrám

Nastavitelný Odometer.

Paměť na 500 traťových bodů a 20 tras po 30ti bodech.

Výstup NMEA umožňující zpřesnění pozice pomocí DGPS signálu (po připojení k DBR - přijímači diferenčních signálů) nebo připojení mapových software.

Funkce Upload/Download umožňuje komunikaci s PC a používání doplňkových databází POI (Points of Interest - zajímavých bodů), či komunikací mapovými softwary navrženými pro PC.

Další možnosti a příslušenství

Přenosná brašna.

Otočný stojan.

Kabel pro externí napájení.

PC Upload/Download Kit.

Doplňkovou databázi POI: DataSend Ô CD-ROM

Zhodnocení

Magellan GPS 315 je GPSka nové generace, u které výrobci brali na zřetel nejnovější trendy ve vývoji mikroelektroniky. Vyznačuje se jednou z nejnižších spotřeb mezi GPSkami a umožňuje pružné nahrávání bodů, které v dodávané verzi nenajdete. Teď už jen stačí, aby podobně zareagovali i naši výrobci software a dodali příslušné mapové podklady, které by umožnily se i našimi kraji pohybovat bez mapy jen s mapou v GPSce. Ale je to problém komunikace mezi výrobci a dodavateli software pro GPS v USA, kteří nevím proč o naši kotlinu nejeví zájem. No řekněte, na co je Amíkovi mapa nějakýho Česka, nehledě k tomu, že tam někdy nedávno byla válka. (teda pokud si vůbec vzpomenou, že je to v Evropě). Takže uvidíme. Začínám zvažovat, že si nějakou GPSku taky koupím a nebudu si je pořád jen půjčovat. Magellan GPS 315 je jedním z horkých kandidátů.

Děkujeme tímto firmě FONS za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese FONS.