GPS Magellan GPS 3000 XL

Spolupráce s prodejci GPS přístrojů se začíná slibně rozvíjet a proto jsem pro vás mohl připravit nový test navigačního přístroje Magellan GPS 3000XL.

Přístroj působí na první pohled robustně, má poměrně velký display a ovládání vaničkovým přepínačem a sedmi nezávislými tlačítky.

Funkce

Po zapnutí přístroje se automaticky objeví obrazovka, popisující výrobce a verzi systému a následuje lokalizace přístroje. Tato lokalizace se provádí pouze jednou, lépe řečeno na každém novém místě, které je od toho předchozího vzdáleno o více kilometrů (tak 500) nebo byl přístroj vypnut déle než jeden měsíc. Lokalizaci můžete provést buď ručně výběrem země, ve které se právě nacházíte nebo automaticky. Překvapilo mě, s jakou rychlostí se přístroj lokalizoval. Jednalo se řádově o desítky sekund. Aktivované družice si můžete ověřit na dvou různých displejích, jednom 3D a jednom 2D. Oba jsou dostatečně popisné a nejsou součástí základních obrazovek, které vidíte vpravo, ale dostaneme se na ně přes Menu.

Na základní obrazovce (D1) vidíme poziční souřadnice v Lat/Lon nebo UTM (dle Setupu), dále nadmořskou výšku (u většiny amatérských GPS orientační údaj), přesný čas, datum a použitý geografický systém (zde WGS84). Následují dvě navigační obrazovky, které se doplní údaji při aktivaci zadané cesty, ToGo nebo jakéhokoli navádění. Na první (D2) vidíme kam míříme, odchylku zadaného cíle ve stupních od osy S/N, vzdálenost, která nás dělí od cíle, náš nynější kurz a rychlost, se kterou se pohybujeme. Dole je jednoduchý ukazatel odchylky od směru k cíli. Správný směr je samozřejmě šipka svisle a ve středu. Na druhé (D3) vidíme kurz k cíli, rychlost přibližování, náš kurz a rychlost. Zobrazované údaje je samozřejmě možné přizpůsobit inidividuálním požadavkům a vytvořit si tak obrazovku zcela dle vlastních potřeb. Další obrazovka tzv. pointer (D4) ukazuje polokruh kompasu a šipka ukazuje směr ke zvolenému místu. Toto místo se navíc zobrazuje jako plus v kolečku, pokud jsme blízko. Dále si můžeme nastavit tři údaje, standardně je to odchylka a vzdálenost od cíle a pravděpodobná doba do jeho dosažení, pokud budeme postupovat stejnou rychlostí. Následuje obrazovka (D5), na které se vykresluje trasa našeho pohybu s proměnným měřítkem v rozsahu 0,2 - 100 km na šířku displeje. V tomto zobrazení lze aktivovat funkci PAN N SCAN, která nám dovoluje pohybovat kurzorem na obrazovce a prostým zmačknutím Enter zadávat body trasy. Super pokud zpětně mapujete projetou trasu. Poslední obrazovka je "dálnice" (D6), která ukazuje zda a jak moc jsme se odchýlili od připravené a aktivované trasy. Jsou ještě další obrazovky, které nám pomáhají v orientaci a sice Sun/Moon, kde se dovíme v kolik zapadá a vychází slunce v zadané lokalitě a jaká je zrovna fáze měsíce a Odometer, kde nám přístroj podobně jako na tachometru v autě ukáže celkovou najetou vzdálenost a délku posledního výletu.

WayPoints- body cesty zadáváte manuálně pomocí Lat/Lon (z mapy se souřadným systémem WGS84), při jízdě zmačknutím Enter nebo pomocí PAN N SCAN. Body se zadávají poměrně jednoduše a k vybraným 25 můžete také připojit krátkou noticku, co je to vlastně zač. Další body jsou v Last Fix Bufferu. Je to 21 bodů naší poslední cesty. Body do bufferu se zadávají automaticky a poté, co se zadá 22. se 1. smaže. Tento Buffer slouží k aktivaci Trace Back. Dalším zvláštním bodem je MOB (Man Over Board) který se aktivuje při prvním stisku tlačítka GoTo a umožňuje nám navigaci zpět do důležitého místa projeté cesty.

Route - cestu zadáte buď ručně z WayPointů nebo pomocí TraceBack automaticky. Aktivace je jednoduchá. Přístroj umožňuje zadání maximálně pěti cest o dvaceti WayPointech.

Navigace - způsob navigace jsem popsal již nahoře, zopakujme, že vedle standardní navigace do bodu, podle zadané cesty, Trace Back a MOB má navíc funkci GoTo do bodu, zadaného podle PAN N SCAN. Tento způsob navigace funguje jen do vypnutí přístroje, pak se bod, nalezený pomocí PAN N SCAN ruší (za předpokladu, že jste ho neuložili jako WayPoint).

Specifikace

Operační systém AllView12 s průběžným sledováním dvanácti satelitů na dvanácti kanálech a přesným zobrazováním síly signálu

Čas pro lokalizaci je za studena automaticky 3-5 minut, manuálně 35 sekund, za tepla 10 sekund (po vymizení signálu)

Rychlá inicializace 'point-and-shoot'

Měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle (bez SA)

Interface : NMEA 183 A,B a C(kanál pro navigační přístroje)

Podsvícený grafický displej s řízením kontrastu, velikost 4.6 x 3.6 cm

Pouzdro s povrchovou úpravou Weatherproof, velikost: 16.7 x 5.8 x 3.2 cm, váha 283g včetně baterek

Záznam 200 alfanumerických WP (WayPoint) bodů trati

Záznam 5 cest tam i zpět po 20ti bodech (viz výše) s podporou navádění, MOB, GoTo a návratu (TrackBack), aktivní cesta má 21 bodů.

Koordináty v lat/lon (Severní Šířka a Východní Délka) nebo UTM/UPS

Externí anténu lze připojit přes koaxiální výstup na spodku přístroje

Klávesnice s jedním čtyřpolohovým vaničkovým přepínačem a sedmi tlačítky s intuitivní navigací (kouknu a vidím)

Napájení 4xAA tužková baterka, vydrží podle údajů výrobce až 20 hodin

Spolu s přístrojem výrobce dodává zároveň interface k připojení externího napájení a datového kanálu, slušivou brašnu na opasek a sadu Alkaline baterií.

Dojmy

Zkoušel jsem přístroj v autě a pěšky. Hned na úvod jsem byl příjemě překvapen rychlostí, s jakou se přístroj aktivoval a dále i tvrdošíjnost, s jakou se držel signálu. Fungoval dokonce i na dvoře, který byl ze všech stran obklopen domy a na kterém zatím všechny ostatní zkoušené přístroje lehly. Tento pouze přešel z 3D souřadnic na 2D. Proto bych ho doporučil těm, kteří se pohybují ve členitém terénu s velkým procentem zakryté oblohy.

Trochu mě zarazil způsob zobrazování, ale jsem zmlsaný předchozími přístroji. Je jednoduchý, jenom čára, šipky a tečky. Tečky jsou bez popisu, jenom když pomocí PAN N SCAN najedete na bod, můžete si přečíst jeho název a noticku. Také buffer na trasu je malý (21 bodů). Pokud se chceme stejnou cestou vracet, je třeba průběžně dělat Waypointy. Je to lepší i proto, chceme-li si cestu zaznamenat pro příště.

Upoutal mě i vzhled přístroje, je vidět, že je navržen do nepohody a má sloužit. Pouzdro je částečně pogumované, aby přístroj vydržel na místě, na které ho položíme, jednoduchost a jasnost zobrazení zase dovoluje pohled i z větší vzdálenosti.

Zhodnocení

Jednoduchý a robustní přístroj s jasnými a stručně definovatelnými funkcemi, které plně popisují jak polohu přístroje, tak možnosti navigace. V cizině se přístroj prodává pro námořní navigaci, podle mého názoru je však dobře upotřebitelný i jako ruční pro klasické cestování s batohem. Životnost baterií jsem nedokázal zjistit, protože přístroj nemá ukazatel stavu (kromě kritického) a za dobu používání (cca 7-8 hodin) jsem je nestačil vybít. Tentokrát jsem použil dodávané Alkaline a je to znát.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Lumi spol. s r.o., Zlín za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Lumi.