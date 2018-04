GPS - Magellan Blazer 12

Další z řady testovaných přístrojů od firmy Magellan je Blazer 12. Jedná se o jeden z nejlevnějších přístrojů na našem trhu. Podrobný popis přístroje naleznete v recenzi na Magellan Pioneer, z kterého konstrukčně vychází a který jsem testoval letos na jaře. Oproti němu však má dvanáctikanálové paralelní sledování satelitních signálů, což ho řadí do vyšší třídy. Od Magellan Pioneeru se na první pohled liší jen nápisem a i ostatní parametry jsou shodné. Řekl bych, že Blazer začal Magellan vyrábět proto, že pro Pioneer nebyl odbyt (po značně záporných kritikách prodejců GPS). Mě se tak jednoznačně nejevil. Docela příjemně mě překvapil a jako GPSka pro zábavu byl dostačující. Zopakujme pro pořádek parametry přístroje :

Specifikace



Počet kanálů : 12 paralelních

Operační systém AllView12

Čas pro lokalizaci je za studena manuálně 2,5 minuty, za tepla 35 sekund (po vymizení signálu)

Volba EZinit umožňuje rychlou inicializaci

Měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle (bez vlivu SA)

Podsvícený grafický displej s řízením kontrastu, velikost 5.2 x 3.7 cm

Velikost: 5.3 x 15.7 x 3.1 cm, váha 157g

Záznam 100 alfanumerických WP (WayPoint) bodů trati

Záznam 1 cesty po 10ti bodech

Koordináty v LAT/LON (Severní Šířka a Východní Délka) nebo UTM/UPS

Vestavěná anténa

Klávesnice s jedním čtyřpolohovým vaničkovým přepínačem a sedmi tlačítky s intuitivní navigací (kouknu a vidím)

Napájení 2xAA tužková baterka, vydrží podle údajů výrobce 20 hodin

Pokusil jsem se změřit přesnost, s jakou přístroj ukazuje pozici. Zkoušel jsem to ve velmi nepříznivé pozici, kdy byl přístroj v autě, pod stromy a ještě měl výhled tak 15% oblohy. Tady byla nepřesnost více než 700m. Dál jsem měřil normální provoz na silnici na okraji města s viditelností oblohy asi 40%. Tady byla přesnost přístroje cca 200m. A nakonec jsem měřil na kopci s viditelností oblohy 100%. Přesnost navigace zde dosáhla 54m, což je sice v normě, ale v porovnání s ostatními přístroji (daleko dražšími) trochu zaostává.

Podmínky Špatné Normální Dobré

Osobně si myslím, že Magellan těmito přístroji chce oslovit širokou veřejnost, pro kterou byly GPS přístroje zatím tabu. Další možné použití by bylo v mobilních telefonech, kde se připravuje doporučení, podle kterého bude muset být každý přístroj vybaven GPS přijímačem nebo jiným způsobem určení polohy. Je samozřejmě možné použít jednu ze základních funkcí sítě GSM a pomocí tří BTSek a známé rychlosti signálu polohu přístroje určit, ale jak mě upozornil náš čtenář Pavel Šimík, to je možné pouze ve městech nebo jiné husté zástavbě. Mimo ni je telefon v dosahu jedné až dvou BTSek a z jejich signálů nelze polohu přístroje určit jednoznačně. Fakt je, že je to jeden z přístrojů s nejnižší spotřebou elektrické energie, což je pro využití v mobilních telefonech podmínka téměř základní.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Lumi spol. s r.o., Zlín za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Lumi.