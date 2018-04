GPS - GeoBáze 2.5

Chybí Vám novinky v oblasti software pro spolupráci s GPS? Tady jsou. Software GeoBáze od Geodézie CS je tu již ve verzi 2.5. Přečtete-li si recenzi na první verzi GeoBáze , která mi přišla pod ruku, zjistíte, že šlo o opravdu první pokus udělat něco, co ve světě již dávno běželo a dát tomu řádný mapový podklad. Povedlo se. Faktem je, že co do možností ovládání a spolupráce s navigačními přístroji byl program opravdu v plenkách. Ale programátoři nespali a proto zde máme - již třetí v pořadí - verzi 2.5. Proti původní GeoBázi je obohacena o řadu změn a vylepšení, o které bych se s Vámi rád podělil. Dodejme ještě, že Internetovou formu tohoto programu můžete vidět na adrese serveru Mapy .

Instalace

Program GeoBáze je distribuován na CD, protože mapové podklady a obslužné programy zabírají něco přes 134MB. Při instalaci se vás program zeptá Kam instalovat a můžete si vybrat mezi úspornou verzí (nižší přístupová rychlost k mapám, protože jsou na CD) o velikosti cca 14 MB nebo plnou verzí se všemi daty na disku a velikostí cca 68MB. Dále již instalace proběhne bez zásahu obsluhy a po jejím ukončení můžete program spustit. Dalším krokem je inicializace edice v Manažeru. Do něj se dostanete při prvním spuštění automaticky a zadáte zde kód z vašeho CD. Tím je dokončena instalace a můžeme se plně věnovat programu. Pokud dokoupíte další edice, spustíte si Manažer a jednoduše zadáte klíč CD a typ instalace a máte nainstalován další kus (druh) mapy.

Struktura programu

Program GeoBáze se skládá z několika částí.

První je mapová základna. Ta se například pro Plzeňský kraj sestává z map :

Česká republika 1:1 200 000 (přehledka republiky)



Plzeňský kraj 1:400 000 (přehledka plzeňského kraje)



Plzeňský kraj 1:100 000



Mapy Plzně, Rokycan Domažlic, Klatov a Tachova 1:40 000 (přehledky měst)



Mapy Plzně, Rokycan Domažlic, Klatov a Tachova 1:10 000

Měřítka map vidíte na obrázku.

Další jsou databáze popisné a vyhledávací pro jednotlivá měřítka map

vždy pro přehledku a vlastní mapu jsou databáze s názvy, uvedenými na mapě, přičemž jednotlivé databáze obsahují : Horstva, Sídla, Vodstva a Uživatelskou databázi, kterou si můžete naplnit vlastními názvy a odkazy



každý odkaz obsahuje položky : Jméno, Ulice, Město, PSC, Telefon, Fax, Email, Poznámka a Link. Jak si je vyplníte je zcela na vás. Tyto položky se pak objevují v popisu nalezeného místa při hledání v databázích, jestliže toto zobrazení nezakážete.

Následuje databáze výkresů. Tyto výkresy jsou umístěny nad mapami (jako byste na mapu položili pauzák) a můžete do nich malovat : body a značky (ve formě různobarevných koleček, špendlíků, vlajek, šipek, křížků a plus), čáry (různé barvy, různé tloušťky a jedna přerušovaná), plochy (barevné i šrafované s různými barvami obrysů) a texty (různých barev a tvarů písem). Zvláštním bodem, který můžete namalovat do výkresu, je symbol domku. Výkres je v edici Standard pouze jeden se třemi různými vrstvami (tři pauzáky na sobě), v edici Profesionál si jich můžete nadefinovat víc a můžete si i dokreslit vlastní symboly (například foťák pro pěkné výhledy a podobně).

Ovládání

Pro ovládání programu ho tvůrci vybavili dvěma menu. Jedním PopUp v horní řádce a jedním grafickým dole. Funkce jsou zhruba z 90% shodné, pouze export map a tisk je jenom v PopUp menu. Pojedete-li si myší po obrázku, uvidíte dole v řádce nápovědy, co je co.





Pro ty, jejichž browser to neumožňuje je to odleva : Navigátor (přepínání mezi jednotlivými mapami), Malé okno (při aktivaci se objeví malé okno s mapou s nižším rozlišením), Zoom (klikáním se dostáváte od základní mapy 1:1 200 000 na 1:10 000 pokud klikáte třeba na Plzeň [+] a obráceně [-] ), Posun mapy (stylem uchop a posuň), Kurzory (krokový posun mapy), Souřadnice (Lat/Lon bodu, na který jste předtím klikli), Měření (vzdáleností, ploch, poloměrů), GPS (okno parametrů z GPS, je-li připojená), Vyhledávání (v databázi), Prohledat (v kruhu, na ploše, v okolí zvoleného bodu), Uživatelská databáze (editace a vyhledávání), Kreslení (viz výše), Překresli (nevýhoda bodově orientovaného software. Pokud posunete objekt, zbude po něm bílé místo a zobrazení je třeba překreslit.)

Ke grafickému menu mám jednu poznámku pro programátory: stálo by za to uvést ještě ikonu Kurzor, která by rušila účinek ikon Měření a Prohledat nebo zařídit, aby šly vypnout jinak než kliknutím na ikonu Lupy. Mohla by fungovat třeba tak, že kliknutím na místo na mapě by se z obrazilo okno s informacemi, které musíme otvírat pracně přes vyhledávání.

Pokud chcete kreslit do mapy, je třeba aktivovat v Navigátoru vektor Kreslení. Taky mi to chvíli dalo, než jsem na to přišel. Obecně lze říci, že kvalitu programu lehce snižuje občasná nesrozumitelnost Helpu. Je tam sice napsáno, co můžeme dělat, ale už ne, jak to máme udělat. Ale jsme lidi a určitá inteligence se u nás předpokládá.

Pro komunikaci s GPS je třeba nejdříve nakonfigurovat rozhraní. Protokol NMEA-183 je univerzální pro všechny GPS, dále program umí pracovat s GPS firmy Garmin pomocí proprietary protokolu a připravuje se totéž pro GPS firmy Magellan.

Při komunikaci protokolem NMEA-183 dostáváte od GPS pouze údaje o poloze, nadmořské výšce, času a kvalitě příjmu, které se okamžitě promítají do mapy jako červená čára (housenka). Zároveň máte možnost údaje sledovat na komunikačním displeji. Na něm uvidíte souřadnice Lat/Lon, Čas, Rychlost, Kurz, Nadmořskou výšku, Počet viditelných satelitů a Odhadnutou chybu měření.

Podíváte-li se na obrázky navigace ve městě a na dálnici, vidíte, že přesnost GPS je v řádu až desítek metrů. Srovnejte s přesností na obrázku třetím, který ukazuje navádění bez a s připojeným DGPS přijímačem.

Dojmy

Příjemně mě překvapila snadnost obsluhy a intuitivnost ovládání. Zaváhal jsem jenom na pár místech. Kvalita mapových podkladů je také špičková a podle výrobců je možné počítat do konce roku s edicemi pro všechny kraje České republiky.

Hodnocení

Velice pěkný a srozumitelný software s nejkvalitnějšími dosažitelnými mapovými podklady. Lepší než kartografická kvalita je už jen ortofotomapa. Software až na malé výjimky splňuje požadavky, kladené na spolupráci s GPS a pro navigaci v autě, na vodě i ve vzduchu (pozor na značně nepřesný údaj výšky) ho můžu jen doporučit. Nevýhoda je, že sebou člověk musí tahat notebook. Možná by stálo za to program přizpůsobit i pro WindowsCE, aby byl použitelný na portablech. Pro příští verze doporučuji dotáhnout k dokonalosti komunikaci s GPS a podívat se i na Help.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Geodézie ČS za zapůjčení software. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Geodézie ČS.