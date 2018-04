GPS - Garmin II

GPS neznamení nic jiného, než systémy globálního určení pozice - dokonalou náhradu busoly a nezřídka i mapy. Rozhodli jsme se věnovat tomuto fenoménu něco místa a podívat se na výrobky, které jsou na našem trhu běžně k dostání. Zčínáme recenzí klasika - Garmin II.

Funkce

Po zapnutí přístroje se automaticky objeví obrazovka (D1) s kopulí globu a předpokládanou pozicí družic příslušnou dané lokalitě a času. Lokalitu a čas nastavíte buď sami, nebo ji přístroj určí automaticky (rozdíl 6 minut). Dole na displeji se začne zobrazovat síla přijímaného signálu jednotlivých družic. Pokud se přístroj spojí s více jak čtyřmi družicemi, přepne se zobrazení na mapu. To je prázdný displej (D2) s křížkem v dolní polovině a pokud se začnete pohybovat začne se vám malovat půdorys trasy. Tato mapka má zoom který umožňuje rozlišení od 250m pro procházky až po 500km pro stíhací piloty (rozlišením je míněno co se vejde na displej). Můžete si zobrazit i alternativní displej (D3), který ukazuje pozici přístroje v lat/lon a v UTM-UPS (viz výše), směr pohybu ve stupních, délku trasy/nadmořskou výšku, rychlost/dobu pohybu a přesný čas (nastavitelné časové pásmo).

WayPoints - zadáte polohu bodu podle mapy se souřadným systémem (např. Klub Českých Turistů) v SŠ a VD (pro naši lokalitu). Body se zadávají jednoduše, ale časově náročně. Je lepší si naplnit přístroj pomocí PC (vyžaduje to prográmek bratru za 3500 Kč, který je navíc poměrně hloupý, ale zato jednoduchý). Po zadání bodu se tento automaticky objeví na D2 a můžete si zkontrolovat, jestli jste se nepřepsali. Název nejbližšího bodu ve směru cesty se objevuje i na D3.

Route - cestu zadáte také jednoduše a poté, co ji aktivujete, se objeví D3 a směr do nejbližšího dalšího místa cesty. Pokud k němu dojíždíte, zhruba 1,5 km před bodem vás přístroj upozorní hláškou. Pokud máte bod nepřesně zadaný a minete ho, přístroj se automaticky přestaví na další bod cesty.

Navigace - pokud potřebujete navigovat (je tma nebo to tam neznáte) zapnete si navigaci. Objeví se růžice kompasu (D4), která ukazuje vždy do nejbližšího bodu cesty. Pokud se vychýlí trochu, jsou to nerovnosti silnice, pokud víc, jedete špatně nebo máte špatně zadané souřadnice WP. Můžete si přepnout na zobrazení pruhu dálnice (D5) a situace je obdobná, jenže se hýbe dálnice a utíká do stran. Obojí je dostatečně průkazné a popisné. Na D5 navíc vidíte, jak moc jste "bokem" od předpokládané trasy.

TraceBack - jste na horách a přepadne vás mlha. Nevíte jak dál a vidíte tak na dva metry. Co teď? Pokud máte vysílačku (na hory doporučuji) oznámíte na horskou službu souřadnice a oni vás povedou. Pokud ne, musíte se z toho vysekat sami. Zapnete TraceBack a rozlišení 250m na displej D2 a jdete zpět buď podle mapy nebo na displeji D4 podle růžice kompasu. Je-li navíc tma, zapnete podsvěcování a displej vás na každé vychýlení z trasy upozorní rozsvícením. Pozor jen na přesnost přístroje. Někdy je +-15 metrů příliš. V takovém případě doporučuji zůstat na místě do příchodu HS.

Specifikace

Operační systém Track8 s průběžným sledováním osmi satelitů a přesným zobrazováním síly signálu

Čas pro lokalizaci je za studena automaticky 7-8 minut, manuálně 2 minuty, za tepla 20 sec (po vymizení signálu)

Volba Ezinit umožňuje rychlou inicializaci 'point-and-shoot'

Měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle

Při použití DGPS (korekční protokol) přesnost 5-10 metrů

Interface : NMEA 180, 182, 183 (kanál pro navigační přístroje) a RS232C pro komunikaci s počítačem (bohužel pomocí speciálního programu)

Podsvícený grafický displej s řízením kontrastu, velikost 5.6 x 3.8 cm, přepínatelný způsob zobrazování (vodorovně, svisle)

Pouzdro ve tvaru hranolu s trojúhelníkovou podstavou (ultrasonické) s povrchovou úpravou a vodotěsné (dle údaje výrobce vydrží 30 min 2 metry pod vodou), velikost: 5.89 x 12.7 x 4.11 cm

Záznam 250 alfanumerických WP (WayPoint) bodů trati, vyhledá nejbližších 9

Záznam 20 cest tam i zpět po 30ti bodech (viz výše) s podporou navádění (MOB) a návratu (TrackBack)

Koordináty v lat/lon (Severní Šířka a Východní Délka), UTM/UPS (ujetá vzdálenost a směr), plus +-32st růžice kompasu

Anténa připojena přes standardní BNC (výhodné pro připojení externí antény v autě)

Klávesnice s jedním čtyřpolohovým vaničkovým přepínačem a osmi tlačítky s intuitivní navigací (kouknu a vidím)

Napájení 4xAA tužková baterka, vydrží podle údajů výrobce 20 hodin

Dojmy

Zkoušel jsem přístroj v autě, na kole a pěšky. V autě funguje za předním sklem a pokud ho chcete dát jinam, doporučuji použít externí anténu. Moc nefungoval v husté zástavbě a hlubokých údolích (na kole). Jinak jsem s ním byl poměrně spokojený. Nevýhody spojené s citlivostí přístroje údajně dle prodejce řeší Garmin GPS II Plus se scanerem na 12 družic. Nesdílím tento názor, ale nezkoušel jsem to. Ideální je tento přístroj na vodě a ve vzduchu a ve spojení s mapovým software (existuje SW, kde jedete a na displeji notebooku se vám pomalu posunuje mapa s bodem vaší lokalizace uprostřed) nebo navigačními přístroji. Nemám vyzkoušené ale jsem ochoten tomu věřit. To, okolo čeho se vše točí, je citlivost přístroje na signál z družice a ta je na volné ploše výborná. Trochu mě zklamalo, že baterky nevydržely 20 hodin ale tak 14, ale možná proto, že jsem je koupil za 28 korun všechny čtyři od vietnamců. Na alkaline by určitě fungovaly déle. Dobíjecí články nejsou příliš vhodné pro způsob zátěže. Také mají menší kapacitu než baterky.

Zhodnocení

Výborná hračka a pro piloty , kapitány a bloudící řidiče hodnotná navigační pomůcka. Pokud nejste zrovna ve finanční tísni (ceny přístrojů se pohybují mezi deseti a třiceti tisíci korunami), máte na několik měsíců o zábavu postaráno (než se naučíte využívat všechny funkce přístroje tam, kde by se využívat měly) a na několik let společníka na cesty. Existují přístroje, které jsou schopny poslat e-mail na zadané adresy, který upozorňuje na vaši polohu a že jste v nebezpečí, dále přístroje integrované do krátkovlnné vysílačky a podobně. Vzhledem k jeho relativně dobré pevnosti proti vodě lze přístroj sebou vzít i na raft a klidně se s ním můžete i vykoupat.