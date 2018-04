GPS - Garmin GPS III

Čásek se pohnul a je tu nový testík. Tentokrát je to pokračovatel nebo spíš další generace Garmin "dvojky" a sice Garmin GPS III. Na první pohled se od sebe moc neliší, snad jen další čárkou v římské číslici označující model, ale zdání klame. Uvnitř je mapa celého světa. Sice jen schematická, ale je. Ale přistupme k popisu přístroje:

Funkce

Po zapnutí přístroje se automaticky objeví obrazovka, která vypadá podstatně lépe než u dvojky. Po pár sekundách se objeví upozornění, že mapa uvnitř je pouze schematická a je to verze 1.01 a pak dosáhneme konečně obrazovky (D1) s kopulí globu a předpokládanou pozicí družic příslušnou dané lokalitě a času. Na první pohled vidíte rozdíl ve větším počtu sledovaných družic. Nyní je jich dvanáct a víc už jich pro tentokrát ani být nemůže (ostatní jsou pod obzorem). Lokalitu a časové pásmo nastavíte buď sami, nebo ji přístroj určí automaticky (rozdíl 4 minuty). Při vlastním nastavení najedete šipkou na mapě na příslušný stát a zmačknete enter (jasné, stručné, jednoznačné). Vpravo na displeji se začne zobrazovat síla přijímaného signálu jednotlivých družic. Pokud se přístroj spojí s více jak čtyřmi družicemi, přepne se zobrazení na mapu. To je displej (D2) se šipkou, která se mění dle směru pohybu a jemně cestuje po středu obrazovky. V základním SetUpu je možno nastavit, jestli se má šipka kroutit a mapa být nasměrována S/J směrem nebo jestli má šipka stát a mapa se kroutit podle směru pohybu. Pokud se začnete pohybovat začne se vám zobrazovat půdorys trasy. Tato mapka má zoom který umožňuje rozlišení od 30m/1cmd (cm na displeji) pro procházky až po 800km/1cmd pro stíhací piloty. Můžete si zobrazit i alternativní displej (D3), který má v horní části kompas (měřítko, které se pohybuje podle úhlu pohybu), dále šest pozic pro měřené veličiny, které si můžete nastavit sami a vybírat z Altitude (madmořská výška), Avg Speed (průměrná rychlost), Bat Timer (doba používání baterií; při zapnutí na externí zdroj se nepočítá), Max Speed (maximální rychlost), Odometer (počet najetých km celkem), Speed (rychlost), Sunrise (čas východu slunce v dané lokalitě), Sunset (dtto o západu slunce), Track (úhel pohybu ke směru S/J), Trip Odometer (počet najetých km od posledního vynulování), Trip Timer (čas, ztrávený na výletě), User Timer (vámi nastavený čas) a Voltage (napětí na baterkách). Spodní dvě pole ukazují pozici přístroje v lat/lon a v a přesný čas (nastavitelné časové pásmo).

WayPoints - zadáte polohu bodu podle mapy se souřadným systémem (např. Klub Českých Turistů) v SŠ a VD (pro naši lokalitu). Body se zadávají jednoduše, časová náročnost je menší než u předchozího typu. Je lepší si naplnit přístroj pomocí PC. Po zadání bodu se tento automaticky objeví na D2 a můžete si zkontrolovat, jestli jste se nepřepsali. Název nejbližšího bodu ve směru cesty se objevuje i na D3. WayPointy lze zadávat i v režimu sledování cesty. Jednoduše stisknete a držíte enter a za chvíli vám naskočí popis bodu včetně souřadnic a můžete ho zadat. Velkým plusem je možnost grafického rozlišení jednotlivých bodů symboly.

Route - cestu zadáte podobně jako u dvojky, dalším významným vylepšením je zadávání cesty přímo z mapy. Jen jedete šipkou a entrujete hotové body nebo zadáváte vlastní.

Navigace - Po aktivaci navádění se vám do většiny možných zobrazení dodají údaje o vzdálenosti nejbližšího WayPointu a době, za jakou k němu dojedete. Navíc šipka naváděcího kompasu případně dálnice směřuje do tohoto bodu a je na vás, aby obé mířilo odpoda nahoru a ne šikmo. Velkým vylepšením je grafika jako celek a dálnice obzvlášť. Místo nápisu se vám v místě WayPointu objeví ukazatel jak z westernu a na něm název místa. Opravdu hezké.

MOB - Man Over Board. Ve chvíli, kdy se vám zdá, že do tohoto místa se chcete vrátit, zadáte zvláštní WayPoint nazvaný MOB. Po aktivaci navádění MOB vás přístroj povede stále do tohoto bodu.

TraceBack - Při aktivaci TraceBack vezme přístroj ujetou trasu a vybere body, kde se trasa nějak významě mění, označí jako Trace Back Waypoint. Po aktivaci TraceBack vás přístroj vede stejnou cestou, jakou jste přijeli v rámci jeho přesnosti.

Specifikace

Operační systém Track12 s průběžným sledováním dvanácti satelitů a přesným zobrazováním síly signálu

Čas pro lokalizaci je za studena automaticky 5 minut, manuálně 45 sekund, za tepla 15 sekund (po vymizení signálu)

Volba EZinit umožňuje rychlou inicializaci 'point-and-shoot'

Měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle

Při použití DGPS přesnost 1-5 metrů

Interface : NMEA 183 (kanál pro navigační přístroje), RTCM (pro korekce s DGPS) a RS232C pro komunikaci s počítačem (bohužel pomocí speciálního programu)

Podsvícený grafický displej s řízením kontrastu, velikost 5.6 x 3.8 cm, přepínatelný způsob zobrazování (vodorovně, svisle)

Pouzdro ve tvaru hranolu s trojúhelníkovou podstavou (ultrasonické) s povrchovou úpravou a vodotěsné (dle údaje výrobce vydrží 30 min 2 metry pod vodou), velikost: 5.1 x 15.7 x 1.23 cm, váha 255g

Záznam 500 alfanumerických WP (WayPoint) bodů trati, vyhledá nejbližších 9

Záznam 20 cest tam i zpět po 30ti bodech (viz výše) s podporou navádění, MOB a návratu (TrackBack), aktivní cesta má až 250 bodů, při aktivaci Trace Back se redukují na 30.

Koordináty v lat/lon (Severní Šířka a Východní Délka) nebo UTM/UPS (ujetá vzdálenost a směr), plus +-32st růžice kompasu

Anténa připojena přes standardní BNC (výhodné pro připojení externí antény v autě, externí anténu do auta doporučuji)

Klávesnice s jedním čtyřpolohovým vaničkovým přepínačem a osmi tlačítky s intuitivní navigací (kouknu a vidím)

Napájení 4xAA tužková baterka, vydrží podle údajů výrobce 8 hodin

Dojmy

Zkoušel jsem přístroj výhradně v autě, protože je venku pěkná zima. V autě funguje za předním sklem a pokud ho chcete dát jinam, doporučuji použít externí anténu. Pozor, u některých aut jsou přední okna odstíněna (například u mého). Moc nefungoval v husté zástavbě. Jinak jsem s ním byl poměrně spokojený. Ideální je tento přístroj na vodě ave vzduchu a ve spojení s mapovým software (Existuje SW, kde jedete a na displeji notebooku se vám pomalu posunuje mapa s bodem vaší lokalizace uprostřed nebo tak neějak podobně. Bude k dispozici a v testu někdy po 15. prosinci.) nebo navigačními přístroji. To, okolo čeho se vše točí, je citlivost přístroje na signál z družice a ta je na volné ploše výborná, v porostu to jde a mezi vysokými domy měří jen při pohybu, pokud se občas dostane na volnou plochu. Trochumě zklamalo, že baterky nevydržely 8 hodin ale tak 3, tentokrát jsem koupil Varty za 40 Kč. Přiště to zkusím na alkaline. Je nastavitelné v setupu a lze použít i NiCd dobíjecí články a LiIontové baterky. Konec nastává, když napětí klesne pod 4,5V.

Zhodnocení

Ve srovnání s GPS II je výrazný posun v kvalitě grafiky a intuitivnosti obsluhy. Garmin II jsem testoval někdy vlétě a nyní jsem se nemusel ani koukat do návodu a všechny funkce jsem našel. (Dokonce i ty, které jsem nehledal.) Grafické zpracování návodu je také dobré a z obrázků člověk pochopí skoro vše. Chcet-li mít sebou na cesty do zahraničí světaznalého společníka (spíše navigátora), je to právě Garmin III. Výhodou je i možnost připojit ho na externí zdroj napájení (cigaret lighter - cigareťák) v autě a na externí anténu. Citlivost přístroje se tím výrazně zvýší, protože vzroste vstupní napětí přístroje a zisk na naténě. Nevýhodou je SA (Selective Avaiability), které vnáší do přístroje chybu a když stojíte na místě, šipka se neustále pohybuje a maluje křivku. Faktem je, že jse projel cestu z Prahy do Plzně celkem 4x v různých povětrnostních podmínkách a v různých dnech a výsledky měření se téměř shodovaly a když se lišily, tak o konstantu a tu lze přičíst vlivu změn v Ionosféře a Troposféře. Pro upřesnění, všechny cesty jsem projel po dálnici a měření byla v rozmezí 60m.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Picodas Praha spol. s r.o. za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Picodas Praha.