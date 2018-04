GPS - Garmin GPS 48

Další recenze se bude týkat GPS přístroje ze střední cenové kategorie, vyvinutého speciálně pro námořníky, jachtaře a další lid toužící nebo se zajímající o vodu a příbřežní plavbu. Uvnitř přístroje je uložena nejen databáze měst celého světa (hustota dle amerických znalostí), ale i pevné body příbřežní navigace, jako jsou mlhové sirény, radiové a radarové majáky, denní majáky a světelné a nesvětelné navigační systémy. Vzhledem k tomu, že nejsem finančně vybaven natolik, abych mohl fundovaně rozhodnout, zdali jsou navigační systémy na svém místě, spokojil jsem se s kontrolou zakreslení měst a přesnost přístroje jsem kontroloval pomocí programu Geobáze. Přistupme však k popisu přístroje.

Po zapnutí se objeví úvodní obrazovka s označením verze přístroje, případně i verze databáze dat. Dostal jsem zapůjčený již použitý přístroj, takže jsem nevyzkoušel inicializaci, ale studený start proběhl až nezvykle rychle. Prakticky poté, co jsem se trochu zorientoval, na přístroji naběhla Track obrazovka se zobrazenou polohou. Odhadoval bych to tak na 7-8 vteřin. To je u GPSek velice krátká doba. Jinak první start samozřejmě funguje a můžete si buď říct, ve které zemi se nacházíte (EZ init) a přístroj se pak připojí na družice velice rychle nebo to necháte plně na něm a pak to trvá trochu déle. GPSka skenuje družice z almanachu (databáze družic) a zachytí-li signál první z nich, přečte si z něj informace o pozici a vysílací frekvenci okolních a lokalizuje se.

Funkce

Jako u ostatních přístrojů od firmy Garmin, i zde máme k dispozici čtyři hlavní navigační obrazovky.

Obrazovka polohy zobrazuje údaje o poloze, nadmořské výšce, délce výletu, směru a rychlosti pohybu, přesném čase a kompas. Všechny tyto údaje jsou poměrně přesné při pohybu, chceme-li snímat přesnou polohu bodu, je třeba chvíli čekat, než SA namaluje pár smyček (obrazně řečeno) a pak použít funkci Zprůměrování souřadnic (Average Point), která zpřesní naměřenou hodnotu. Některé údaje na této i ostatních navigačních obrazovkách lze přepsat jinými, takže si každý může udělat takovou obrazovku, jakou právě potřebuje nebo jaká mu vyhovuje.

Obrazovka stavu satelitů zobrazuje polohu jednotlivých satelitů, dole sílu přijímaného signálu, ze které počítá EPE (předpokládanou přesnost), vlevo napětí na baterkách a vlevo nahoře druh navigace (závisí na počtu lokalizovaných družic.

Obrazovka pohybu vykresluje čarou dráhu vašeho pohybu a při navigaci i předdefinovanou cestu (Route) a zadané trasové body (WayPointy). V dolních rozích jsou údaje o směru pohybu a rychlosti, přičemž tyto veličiny můžete změnit za jiné z poskytovaného výběru.

Navigační obrazovky jsou dvě, střelka kompasu a "Dálnice". Při aktivaci navádění pomocí GoTo, MOB nebo Route se na obou obrazovkách objeví azimut, pod kterým se právě pohybujete (BRG), vzdálenost do nejbližšího bodu (DST), azimut do nejbližšího bodu (TRK) a rychost (SPD). Střelka kompasu (obrazně řešeno, neukazuje na sever) ukazuje směr pohybu do nejbližšího bodu a měřítko dole ukazuje odchylku od aktivované cesty.

"Dálnice" ukazuje podobným způsobem totéž a jsou zde ještě údaje o pravděpodobném čase dojetí do cíle (ETE) a rychlost vzhledem k cílovému bodu (ze které se počítá ETE). Záleží opravdu jen na vkusu, každého z vás, jakou obrazovku si pro navádění vyberete. Také je zde možnost změny údajů.

Ostatní obrazovky slouží k zadávání WayPointů, cest, k jejich správě a nastavení GPSky.

Status satelitů Poloha Obrazovka stavu satelitů ukazuje momentální polohu satelitů vzhledem k směru S/J (kruhy), stav příjmu ze satelitů (sloupce), stav baterek (sloupec vlevo), druh navigace (3D) a chybu EPE. Základní obrazovka ukazuje vaši polohu POSITION, nahoře je kompas, dále vidíme azimut TRACK*, rychlost SPEED*, ujetou vzdálenost TRIP*, nadmořskou výšku ALT* a přesný čas TIME.

Trasa Navigace Obrazovka, na které se vykresluje projetá trasa. Vidíte zadané WayPointy se symboly. Dále vidíte Azimut (ln)*, vzdálenost (pn)* a úhel k následujícímu bodu (ld)* a nadmořskou výšku (pd)*. Navigační obr. "kompas". Šipka ukazuje směr do zvoleného bodu HOME, dále vidíme azimut TRK*, směr BRG* a vzdálenost DST* do HOME, rychlost SPD* a doba do příjezdu ETE*.

WP, Route a Info Informační nebo poisné obrazovky. Zleva vidíte obrazovku s uloženými Waypointy a informací, kolik jich je ještě volných. Uprostřed je z těchto WP utvořena cesta ROUTE. Vedle WP je vždy vzdálenost úhel do dalšího. V posledním řádku můžete cestu pomocí Act aktivovat (přístroj začne navigovat) nebo pomocí Inv obrátit směr navigace. Poslední obrazovka je informační s informacemi o době východu a západu slunce v dané lokalitě a zbývající vzdálenosti do cílového bodu.

Specifikace

Příjem signálu :

Počet paralelně přijímaných frekvencí ze satelitů ... 12



Aktualizace polohy ... 1/vteřina

Přesnost :

Přesnost pozice ... cca 60 m



Bez vlivu SA ... 15 m



s DGPS ... 1-5 m

Hraniční údaje :

Maximální rychlost ... 1852 km/h



Maximální zrychlení ... 6 G

Komunikace

Rozhraní ... RS232



Protokol ... NMEA 180,182,183, RTCM 104SC, Garmin



Anténa ... vnější odnímatelná

Doba do získání polohy :

Autolokace ... 300 vteřin



EZ init ... 45 vteřin



Studený start ... 45 vteřin



Teplý start ... 15 vteřin

Navigační parametry :

Počet TrackPointů (záznam trasy) ... 1024



Počet WayPointů ... 500



Automatické hledání ... nejbližších 9



Počet cest (route)/počet WP ... 20/30



Počet referenčních elipsoidů (datums) ... 106 + 1 uživatelský



Souřadnice ... LAT/LON, UTM/UPS, 7 národních, 1 uživatelský

Rozměry :

Velikosti (DxŠxH) ... 5,1 x 15,6 x 3,5 (cm)



Hmotnost ... 255 g



Displej ... 5,6 x 3,8 cm



Napájení ... 10 - 32 V



Maximální životnost baterií ... 24 hod (4xAA)

A navíc digitální mapová databáze vybraných sídel, pobřežní majáky a další navigační objekty.

Shrnutí

Přístroj střední třídy s vestavěnou databází. Rozšiřujícím prvkem je databáze námořních navigačních bodů, která rozšiřuje jeho použitelnost nejen pro běžnou navigaci na suchu, ale i poměrně přesnou navigaci při pobřežní plavbě. Té je přizpůsobena i bílá barva přístroje, aby nedocházelo k přehřívání na palubě. Při čerstvých bateriích vykazoval Garmin GPS 48 poměrně vysokou citlivost a přesnost.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Picodas Praha spol. s r.o. za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Picodas Praha.