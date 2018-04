GPS - Garmin GPS 12XL

Ztrácíte se často? Já ne. Proč? Mám v testu přístroj Garmin GPS 12XL. Je to přístroj klasického formátu, "nastojato" se zabudovanou anténou (ale i možností připojit externí) a na rozdíl od dražších modelů firmy Garmin nemá v sobě mapu celého světa, ale jen vybraná města. Samozřejmě ne mapy, města se i při největším zvětšení jeví jako tečky s nápisem. Ale přistupme k testu přístroje.

Funkce



Po zapnutí přístroje se automaticky objeví obrazovka, která nám při prvním přihlášení nabídne možnost zpřesnění pozice a časový offset (o kolik hodin jsme mimo od platného Grenswichského času). Po tomto zpřesnění se objeví obrazovka Satelite Status, která ukazuje, jak probíhá lokalizace jednotlivých družic a poté, co je zachycen celý lokalizační paket od alespoň tří z nich se přístroj přepne do režimu zobrazování polohy Nav1. Sat Status ukazuje také stav baterií (sloupec vlevo),

Sat Status

Nav 1 Nav 2 Nav 3

ephemeris (přesnost v závislosti na kvalitě signálu) a jak to asi nad vámi vypadá. Dále můžeme přepínat mezi třemi rozdílnými navigačními zobrazeními. V Nav1 je zobrazena aktuální poloha, kompas, který je však aktuální pouze je-li přístroj v pohybu, neboť není řízen zemským magnetizmem, ale sadou jedniček a nul z družice, délku výletu (od chvíle, kdy jsme přístroj zapnuli nebo vynulovali), nadmořskou výšku a aktuální čas. Tuto obrazovku je však možné uživatelsky přizpůsobit a vytvořit si tak vlastní navigační obrazovky, které nejvíce vyhovují právě vašim potřebám. Na obrazovce Nav2 je vidět ujetá trasa ve zvoleném měřítku (černý údaj), pomocí volby PAN můžeme pohybovat po obrazovce kurzorem a volba OPT umožňuje další nastavení. Třetí obrazovka Nav3 je známá růžice kompasu s údaji o směru pohybu vůči svislé ose (BRG), vzdálenosti do nejbližšího WayPointu (DST), směru pohybu (TRK), rychlosti pohybu (SPD) a čase, potřebném k dosažení uvedeného WP (ETE). Tuto obrazovku lze změnit na obraz "dálnice", jak vidíte na černobílém obrázku přístroje dále v oddíle Specifikace.

V základním SetUpu je možno nastavit, jestli se má šipka kroutit a mapa být nasměrována S/J směrem nebo jestli má šipka stát a mapa se kroutit podle směru pohybu. Dalšími nastavitelnými parametry je například Datum (použité geografické zobrazení - u nás WGS 84), formát zobrazení souřadnic, CDI (odchylka od stanovené trasy, při jejímž překročení přístroj generuje hlášku) případně jednotky, ve kterých má přístroj pracovat (zde měrový systém USA).

WayPoints - zadáte polohu bodu podle mapy se souřadným systémem (např. Klub Českých Turistů) v SŠ a VD (pro naši lokalitu). Body se zadávají jednoduše, časová náročnost je menší než u předchozího typu. Je lepší si naplnit přístroj pomocí PC, například pomocí programu Ozi Explorer. Po zadání bodu se tento automaticky objeví na displeji Nav2 a můžete si zkontrolovat, jestli jste se nepřepsali. Název nejbližšího bodu ve směru cesty se objevuje i na D3. WayPointy lze zadávat i v režimu sledování cesty. Jednoduše stisknete a držíte klávesu Mark a za chvíli vám naskočí bod včetně souřadnic a můžete ho přizpůsobit. Opět je zde možnost grafického rozlišení jednotlivých bodů symboly. Dodejme že WayPointů se do přístroje vejde 500.

Route - cestu zadáte ze seznamu WayPointů, dále můžete zadávat přímo z mapy pomocí kurzoru nebo z PC. Takovýchto cest přístroj umí 20.

Navigace - Po aktivaci některé z cest se vám do většiny možných zobrazení dodají údaje o vzdálenosti nejbližšího WayPointu a době, za jakou k němu dojedete. Navíc šipka naváděcího kompasu případně dálnice směřuje do tohoto bodu.

MOB - Man Over Board. Je funkce, která vám dovolí se vrátit na místo, ze kterého vás odvála náhoda. Nesmíte však zapomenout na aktivaci tohoto způsobu navádění ve chvíli, kdy usoudíte, že právě sem se chcete vrátit.

TraceBack - Při aktivaci TraceBack vezme přístroj ujetou trasu a vybere body, kde se trasa nějak významně mění a označí je jako Trace Back Waypoint. Po aktivaci TraceBack vás přístroj vede stejnou cestou, jakou jste přijeli v rámci jeho přesnosti. Dle zkušeností je schopen trasu z Plzně do Prahy popsat 12 body.

Přesnost navigace - navigační přesnost s vlivem SA je něco okolo 60 metrů. Testoval jsem přístroj spolu se software GeoBáze (testík bude zanedlouho) a tady vidíte výstup. První obrázek ukazuje přesnost navigace na dálnici v detailu průjezdu odbočky z dálnice, druhý pak detail průjezdu městem.

Dálnice Město

Podotýkám ještě, že na dálnici jsem jel směrem žlutá - červená rychlostí cca 100km/h (poloha měřitelná po jedné vteřině, to znamená po 28 metrech, mapa v měřítku 1:100000) a ve městě jsem jel po červené trase ke špendlíku a naměřená trasa je modrá (mapa v měřítku 1:10000). Vidíte sami, že nedostatečný výhled GPSkám obecně nedělá dobře. Na konci měřené trasy byl výhled na oblohu tak 10%, to znamená, že přístroj určitě nedokázal určit pozici kontinuálně, spíše skokově a ještě s chybou. Použité výstupy jsou z programu GeoBaze firmy GeodézieCZ, který budu recenzovat později.

Specifikace

Operační systém PhaseTrack12 s průběžným sledováním dvanácti satelitů a přesným zobrazováním síly signálu

Čas pro lokalizaci je za studena automaticky 5 minut, manuálně 45 sekund, za tepla 15 sekund (po vymizení signálu)

Volba EZinit umožňuje rychlou inicializaci 'point-and-shoot'

Měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle

Při použití DGPS přesnost 1-5 metrů

Interface : NMEA 183 (kanál pro navigační přístroje), RTCM (pro korekce s DGPS) a RS232C pro komunikaci s počítačem (pomocí speciálního programu např. GeoBaze nebo OziExplorer)

Podsvícený grafický displej s řízením kontrastu, velikost 5.6 x 3.8 cm

Pouzdro ve tvaru hranolu s povrchovou úpravou a vodotěsné (dle údaje výrobce vydrží 30 min 2 metry pod vodou), velikost: 5.3 x 14.7 x 3.1 cm, váha 269g

Záznam 500 alfanumerických WP (WayPoint) bodů trati, vyhledá nejbližších 9

Záznam 20 cest tam i zpět po 30ti bodech (viz výše) s podporou navádění, MOB a návratu (TrackBack), aktivní cesta má až 250 bodů, při aktivaci Trace Back se redukují na 30.

Koordináty v Lat/Lon (Severní Šířka a Východní Délka) nebo UTM/UPS, 107 mapových systémů

Externí anténa připojitelná přes speciální konektor (výhodné pro připojení externí antény v autě, externí anténu do auta doporučuji)

Klávesnice s jedním čtyřpolohovým vaničkovým přepínačem a šesti tlačítky s intuitivní navigací (kouknu a vidím)

Napájení 4xAA tužková baterka, vydrží podle údajů výrobce 22-24 hodin.

Dojmy

Zkoušel jsem přístroj krátce a v autě. V autě funguje za předním sklem a pokud ho chcete dát jinam, doporučuji použít externí anténu. Přesnost navigace vidíte z připojených obrázků. Na mém zkušebním místě, kde zatím kromě jedné nezareagovala žádná GPS, přístroj ukázal komunikaci se dvěma družicemi. Vzhledem k viditelnosti tak 15% oblohy (teoretické minimum pro získání polohy) zareagoval s přesností zhruba 100 metrů. To je docela slušný výsledek. Byl jsem s jeho citlivostí spokojený.

Zhodnocení

Kvalitní GPS přístroj s intuitivní obsluhou jednou rukou. Výhodou pro orientaci při cestách do zahraničí je databáze vybraných světových měst, proto bych GPS doporučoval hlavně lidem, kteří často vyjíždějí autem. V základním příslušenství je pouzdro, příručka a dokonce i baterky, aby člověk mohl jako první WP zaznamenat obchod, kde GPS koupil. Měl jsem k dispozici pouze anglický návod (český samozřejmě existuje také) a ten je pečlivě zpracován a množství obrázků a značek jasně ukazuje, co dělat. Další výhodou je také možnost přidat k zadaným WayPointům grafické symboly. Pro cesty autem je možno připojit GPS na externí zdroj napájení a externí anténu, což podstatně zvýší jeho citlivost. Pro částečné potlačení SA je v přístroji funkce průměrování naměřených hodnot. Je to šidítko, ale někdy pomůže.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Picodas Praha spol. s r.o. za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Picodas Praha.