GPS - Garmin GPS 12CX

Garmin se tentokrát vyznamenal. Konečně někoho napadlo, že pro cestovatele je důležitější výdrž baterek než všechny ostatní fíčury (feature), které výrobce nabízí. Udělal GPSku nejen s barevným displejem, ale i s výdrží baterek větší než 30 hodin. Jsem ochoten tomu věřit, protože mi GPSka jela cestou do Hannoveru, zpátky (cca 16 hodin) a ještě jeden den na pěším výletě (cca 7 hodin) a baterky na ukazateli byly teprve lehce za půlkou.



Přístroj vychází z modelu GPS 12 XL. Má vylepšenou klávesnici o zoomování (klávesy In Out). Tím se odstranilo zdlouhavé softwarové zoomování. Obsahuje databázi měst od velikosti cca 60000 obyvatel, ale v našich končinách to neplatí. Orientace podle měst je podle mého názoru velice přibližná, ale většinou stačí. Vyzkoušel jsem si to na cestě do Hannoveru na CeBit. Jeli jsme v noci (od 3 hodin) a tak jsem jen koukal, jak při cestě po dálnici mí na GPSce naskakují okolo naší cesty jména měst, která jsme viděli buď vůbec nebo jen jako záři světel. Co se týče přesnosti a citlivosti, přístroj se chytal i v poměrně hustém lese a navigační přesnost vidíte na připojených obrázcích.

Na obrázku 1 vidíte přesnost záznamu bodů vzhledem k mapě 1:10000. Tady konkretně je 30-50 metrů. Na obrázku 2 je situace, kdy jsme projížděli autem cestu jednou tam a podruhé zpět. Vzhledem k tomu, že mám odstíněné přední okno právě na frekvenci, na které vysílá GPS, musím přijímat signál přes boční okno. Ta část, kdy je vidět jen čára a okolo nic, je zrovna volné prostranství v lese a tam se GPSka chytla. Na zpáteční cestě je les řidší, proto je čára souvislá a i poměrně přesně umístěná. Na obrázku 3 je vidět, jak vypadá vliv SA na měření polohy. Šli jsme cestou cca 400m pěšky s malými dětmi, tudíž pomalu. Šli jsme po louce na kopci, viditelnost oblohy byla tak 90% a jak dopadlo měření vidíte sami. Ale toto je extrémní případ (Bůh ví, co s tím ty Amíci teď dělají), ostatní měření dopadla podstatně lépe.

Obr 1 Obr 2 Obr 3

Použité výstupy jsou z programu GeoBaze firmy GeodézieCZ.

Specifikace

Operační systém PhaseTrack12 s průběžným sledováním dvanácti satelitů a přesným zobrazováním síly signálu

Čas pro lokalizaci je za studena automaticky 5 minut, manuálně 45 sekund, za tepla 15 sekund (po vymizení signálu)

Volba EZinit umožňuje rychlou inicializaci 'point-and-shoot'

Průběžné měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle

Při použití DGPS přesnost 1-5 metrů

Interface : NMEA 183 (kanál pro navigační přístroje), RTCM (pro korekce s DGPS) a RS232C pro komunikaci s počítačem (pomocí speciálního programu např. GeoBaze nebo OziExplorer)

Podsvícený barevný grafický displej s řízením kontrastu, velikost 5.6 x 3.8 cm

Pouzdro ve tvaru hranolu s povrchovou úpravou a vodotěsné (dle údaje výrobce vydrží 30 min 2 metry pod vodou), velikost: 5.3 x 14.7 x 3.1 cm, váha 269g

Záznam 1000 alfanumerických WP (WayPoint) bodů trati, vyhledá nejbližších 9

Záznam 20 cest tam i zpět po 30ti bodech (viz výše) s podporou navádění, MOB a návratu (TrackBack), aktivní cesta má až 2048 bodů, při aktivaci Trace Back se redukují na 30.

Koordináty v Lat/Lon (Severní Šířka a Východní Délka) nebo UTM/UPS, 107 mapových systémů

Externí anténa připojitelná přes speciální konektor (výhodné pro připojení externí antény v autě, externí anténu do auta doporučuji)

Klávesnice s jedním čtyřpolohovým vaničkovým přepínačem a osmi tlačítky s intuitivní navigací (kouknu a vidím)

Napájení 4xAA tužková baterka, vydrží podle údajů výrobce až 36 hodin. Ano, věřím.

Zhodnocení

Kvalitní GPS přístroj s intuitivní obsluhou jednou rukou. Výhodou pro orientaci při cestách do zahraničí je databáze vybraných světových měst, proto bych GPS doporučoval hlavně lidem, kteří často vyjíždějí autem. V základním příslušenství je pouzdro, příručka a dokonce i baterky, aby člověk mohl jako první WP zaznamenat obchod, kde GPS koupil. Měl jsem k dispozici anglický návod (český samozřejmě existuje také) a ten je pečlivě zpracován a množství obrázků a značek jasně ukazuje, co dělat. Další výhodou je také možnost přidat k zadaným WayPointům grafické symboly. Pro cesty autem je možno připojit GPS na externí zdroj napájení a externí anténu, což podstatně zvýší jeho citlivost. Pro částečné potlačení SA je v přístroji funkce průměrování naměřených hodnot. Je to šidítko, které vám poměrně přesně určí bod, ve kterém se nacházíte, ale za předpokladu, že tam ztrávíte alespoň hodinu.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Picodas Praha spol. s r.o. za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Picodas Praha