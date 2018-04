GPS - Eagle Explorer

A je tu další přístroj, tentokrát nižší cenové kategorie a od výrobce, kterého jsem tu ještě neprezentoval. Je to Eagle a jeho Explorer.

Funkce

Po zapnutí přístroje se objeví obrazovka, kterou jste měli nastavenou jako poslední před vypnutím přístroje. Zde si výrobce zahýřil a obrazovek, které máte ve výběru je celkem devatenáct. Jedná se o malé modifikace stejných údajů a rozdílná zobrazení jsou tak čtyři. Jiní výrobci to řeší možností uživatelsky měnit údaje na obrazovce, Eagle to tak dělá také, ale jen u části Plot a Nav, to znamená u čtyř obrazovek. Ostatní jsou pevně dané. Jako ukázky, které vidíte na obrázku níže, jsou použity obrazovky Plot1 (jedno ze dvou zobrazení cesty pomocí čáry a WP), dále jedna z naváděcích obrazovek, kde vidíte CDI, ETA, TRK, BRG, DIS a GS (viz dále). Třetí obrazovka popisuje polohu družic v daném okamžiku a sílu signálu z nich. Poslední ukázka mimo je Nav2, což je jedna z obrazovek, na které můžete měnit údaje, které jsou popsány dále.

Používané zkratky :

ALT ... Altitude, nadmořská výška

BRG ... Bearing, směr z vaší pozice do nejbližšího WP (WayPoint - bod cesty)

CDI ... rozlišení displeje při navádění a naváděcí šipka

CLOCK ... místní čas

TRK ... Track, směr vašeho pohybu od osy S/J

DIS ... Distance, vzdálenost do nejbližšího bodu cesty

DNT/UPT ... Odčítač času (CountDown) a stopky

FIX ... Momentální kvalita signálu (9 špatná, 1 dobrá)

ICON ... Symbol, přiřazený WP

POSITION ... pozice

GS ... aktuální rychlost

TTG ... čas, nutný k dosažení nejbližšího WP rychlostí GS

VOLTS ... napětí baterie

VMG ... rychlost přibližování k nejbližšímu WP

XTK ... odchylka od předem naplánované trasy

Ostatní obrazovky jsou pevně dané a je na nich skladba výše uvedených údajů, sloužící pro různé druhy navádění (např. na moři si hlídáte plavební dráhu /CDI/, v autě zase vzdálenost a směr do nejbližšího WP /DIS, TRK, BRG/ a podobně). Přístroj umí také poslat hlášku v předem zadané vzdálenosti od WP, umí poslat hlášku při dokončení zpětného odečítání času, při vychýlení z plavební dráhy o předem určenou vzdálenost a další. Vzhledem k vodotěsnosti přístroje jsou to pouze hlášky na obrazovce.

WayPoints

Jak udává výrobce, přístroj je přizpůsoben na ovládání jednou rukou a opravdu tak funguje. Zkoušel jsem zadávat WP při řízení auta a není to žádný problém. Jenom když chcete WP pojmenovat, měli byste zastavit. Programovat jméno WP při stopadesátikilometrové rychlosti na dálnici je pořádný hazard. WayPoint se zaznamenává pouhým dvojím stisknutím klávesy WPT. I další funkce, jako je editace WP, plánování cesty, aktivace navádění a podobně, jsou stejně jednoduše dosažitelné a obsluhovatelné.

Route

Cestu můžeme zadat posloupností z výběru WayPointů, ať už zadávaných z předem připraveného seznamu nebo sejmutých z displeje pomocí kurzoru. Rovněž tato funkce je odladěna pro ovládání jednou rukou. Co mi chybělo, je TraceBack, to znamená zpětné mapování ujeté cesty a její uložení. Nechá se to řešit tak, že po cestě dělám WP a pak z nich udělám cestu nebo projedu pomocí kurzoru ujetou cestu a WP zaznamenám z pozice kurzoru. Přístroj má 2000 bodů pro projetou trasu. Pro upřesnění, 1996 bodů je vzdálenost z Plzně tak k motorestu 9 křížů po dálnici.

Navádění

Pro navádění mohu použít dvou speciálních naváděcích obrazovek, jedna je střelka kompasu a druhá je popisná s možností měnit měřené veličiny. Dále mohu použít kteroukoli z dalších 16. Navádění je poměrně dobře vymyšleno a je dostatečně přehledné. Navíc výrobce umožňuje nastavit několik druhů alarmů (hraničních veličin), při jejichž překročení se na obrazovce objeví hláška. Chyběla mi funkce MoB (aktivace navádění do právě dosaženého bodu), kterou přístroj nemá, ale nakonec jsem ji nahradil naváděním k pozici kurzoru, což je více méně ekvivalent.

Specifikace

12-ti kanálový přijímač Rockwel

V paměti 750 pozičních bodů, 250 WayPointů, 500 událostí (event), 15 grafických ikon a 2000 cyklicky měněných bodů záznamu projeté trasy

Kapesní provedení

Velikost : 16.7 x 5.8 x 3.2 cm, váha 283g včetně baterek

Podsvícený grafický displej ULTRAVISION T 100x65 bodů

Měření po jedné sekundě

Přesnost +-15m vodorovně a 100m svisle bez vlivu SA

Při použití DGPS přesnost 1-5 metrů

Interface : NMEA 183 (kanál pro navigační přístroje) a RS232C pro komunikaci s počítačem

Záznam 20 cest tam i zpět po 30ti bodech s podporou navádění, aktivní cesta má 2000 bodů

Klávesnice s čtyřmi kurzorovými a osmi ovládacími tlačítky s intuitivní navigací (kouknu a vidím)

Napájení 4xAA tužková baterka, vydrží podle údajů výrobce 12 hodin

Dojmy

Zkoušel jsem přístroj při cestě do Brna po dálnici. Nejdříve mi chvíli trvalo, než jsem si zvykl na ovládání jednou rukou, ale pak už to šlo. Při cestě do Brna jsem udělal několik WP a v Brně z nich postavil cestu zpět a nechal se navádět. Každý WP jsme projeli i při nejmenším možném rozlišení displeje, což hovoří o poměrně slušné přesnosti. WayPointy se jeví jako čtverečky s názvem, číslem, ikonou nebo jejich kombinací. Naváděná cesta je čárkovaná, dříve projetá cesta je tečkovaná a projížděná cesta se jeví jako čára.

Zhodnocení

Jednoduchý a robustní přístroj s jasnými a stručně definovatelnými funkcemi, které plně popisují jak polohu přístroje, tak možnosti navigace. Vzhledem k množství různých zobrazovacích a navigačních možností je to přístroj univerzální a možnost přizpůsobení některých obrazovek jeho univerzálnost ještě zvyšuje. Citlivost přístroje je dobrá, za celou cestu nám nevypadl a to ani ve městě. Opět jsem však narazil na problém baterií. NiCd články skoro nejdou použít, protože vydrží slabé čtyři hodiny a běžné baterky jsem vybil tak za šest hodin. Nezbývá než použít alkalické baterie. Je to podobný problém, jako u jiných výrobců. Přístroj přestává pracovat, pokud napětí poklesne pod cca 0,9V na jednom článku a zbytek energie přístroj využívá k uchování dat.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě IPA spol. s r.o., Jihlava za zapůjčení přístroje. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese IPA Jihlava.