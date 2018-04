GPS do všech telefonů!

Ve Spojených státech se v poslední době rozšiřují debaty, které vyvolalo především přání provozovatelů krizové linky 911, aby měly výrobci mobilních telefonů povinnost do každého přístroje zabudovávat GPS. Toto opatření by mělo pomoci při lokalizaci osob v lavinách, ztracených v neznámé a pusté krajině, i při prostém zabloudění nepozorného turisty, který se motá ve vzdálenosti několika set metrů od motelu.

Aktivita E911 (Enhanced 911) míří k tomu, aby po zavolání měly záchranné týmy možnost určit polohu volajícího s přesností na padesát i méně metrů. Nejde o první úpravu, jež E911 prosazuje, tentokrát však jde o podstatně náročnější úpravu, než bylo před několika lety vydobytí bezplatného volání na linku 911 z mobilního telefonu. Hlasy, volající po tom, aby vláda výrobce přinutila GPS do telefonů zabudovávat, naráží na nemálo překážek. Je celkem přirozené, že výrobci nejsou těmito požadavky právě nadšení. Kromě problémů se zvýšením ceny telefonu, kterou by zákazníci těžko nesli, celou situaci komplikuje také nekompromisní přístup E911. Požadují, aby v srpnu příštího roku již bylo systémem GPS vybaveno alespoň 50% nových modelů, a o rok později již 95%. Výrobci prohlašují, že tak rychlý vývoj je v podstatě nemožný. Pokud by vycházeli z běžné doby, potřebné pro testování a zavedení takové nové technologie do telefonů, museli by s přípravou tak masové integrace GPS do svých přístrojů začít již před rokem.

Druhým problémem zůstává, že zabudování GPS do telefonů by samozřejmě znamenalo jisté zvýšení ceny těchto modelů. Je otázkou, zda zákazníci budou ochotni platit o 20 až 80 dolarů více za to, že budou mít svůj telefon vybavený GPS.

Nabízí se také druhé řešení, které je přeci jen o něco jednoduší a již nyní funguje, byť málokdy s takovou přesností, jakou vyžaduje E911. Jde o vyhledání přístroje pomocí sítě, tedy lokalizací za pomoci BTS, ke kterým má účastník blízko. Toto řešení by bylo provozováno operátory sítí a nemělo by nic společného s vybavením telefonu. Pokud by se takové řešení nakonec rozšířilo více (připomeňme si, že v Americe je řada různých provozovatelů různých druhů sítí), potom by investice výrobců zmizeli v nenávratnu pro nic za nic.

Pokud jde o finanční část sporu o povinném GPS v telefonech, nabízí se několik možností, jak integrování této technologie využít v obchodní praxi. Například cosi jako direct-mail. Jakmile se se svým telefonem přiblížíte například do blízkosti některého supermarketu, dostanete SMS s nabídkou nákupu a krátkou reklamou. Pro uživatele telefonu to zní spíš hrozně, ale při rozumném využití se v této variantě skrývá jistá návratnost investic.

Nakonec by bylo ještě dobré zmínit, že přestože GPS v telefonech může lidské životy zachraňovat, jsou lidé, a věřím že jich není málo, kteří by GPS ve svém mobilním telefonu výslovně nechtěli. Již dnes se někteří vlastníci mobilů bojí, že je možné je pomocí sítě poměrně přesně lokalizovat, což se jim ani trochu nezamlouvá. Představa, že by byl jejich pohyb stále přesně sledován, je příliš nenadchne. Všichni pěkně pod dohledem, a to nejen pro záchranáře. Zní to mrazivě, že?

Jak se tedy iniciativa E911, vláda, výrobci a operátoři dohodnou, to se teprve ukáže. Zatím není ani jisté, zda se GPS do telefonů prosadí, natož kdy by k takovému kroku mohlo dojít. Třeba se dočkáme pomoci za použití lokace mobilního telefonu, ale možná to také bud za pět let. Nebo budeme do deseti let nepřetržitě sledováni - paronoia nebo skutečnost? Uvidíme...