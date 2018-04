GPS - Casio GPSwatch

A je to tady. Je konec velkých a tlustých, nastupuje věk útlých a maličkých. A takovými jsou i první hodinky s GPS přijímačem, které představila 8. ledna 1999 firma Casio. Je příznačné, že právě ona. Vzpomeňme jen na její miniaturní televize, handheld PC, kalkulačky a hlavně hodinky s nejrůznějšími funkcemi. Casio PathTrack je další krok k opravdu užitečným hodinkám.

Co nám tedy firma nabízí? Nic víc a nic míň než hodinky, které vám za všech okolností ukazují přesnou pozici, na které se právě nalézáte, zaznamenávají Vaši cestu nebo Vás vedou tam, kam si naprogramujete.

A cože za "fíčury" (feature - vlastnost) nám hodinky předvádějí :

GPS

GPS Locator - osmikanálový přijímač. Výrobce tvrdí, že pozici získáte do čtyř sekund po aktivaci GPS přijímače. Čtyři módy dovolují nastavit jednorázové čtení (přístroj se aktivuje, přečte pozici a deaktivuje se), zkrácené čtení, čtení po jedné minutě a čtení po jedné sekundě.

Navigace - poté, co specifikujete cíl cesty, přístroj Vás navádí do daného bodu. Při průběžném čtení ze změřené rychlosti a směru pohybu vypočítá i předpokládanou dobu příjezdu do cíle.

Landmark Memory - můžete si naprogramovat až 200 bodů (každý LAT/LON a popis ze 14 znaků), dále přístroj zaznamenává až 100 bodů cesty (údaje : měsíc, den, čas, LAT a LON).

Navigační možnosti - jméno bodu, pointer bodu, směr do bodu, vzdálenost do bodu, odchylka a rychlost (při kontinuálním čtení).

Lokalizace - Seznam měst, LAT, LON a čas.

Vestavěná anténa. Almanach družic zaznamenaný v EEPROM. QMM (Quick Measurement Mode - mód zrychleného měření) výrazně redukuje spotřebu baterií.

Hodinky

Co je na displeji - Datum, den v týdnu, hodiny, minuty, sekundy, AM/PM, automatická korekce času podle údajů z GPS (atomové hodiny na každé družici), časová korekce podle časového pásma, letní/zimní čas. Dále Alarm a dvousekundové podsvícení displeje po aktivaci.

A teď to, na co se nejvíc těšíte. Kolik vydrží baterky? Netěšte se. Jedna baterie CR2 vydrží na 600 průběžných čtení pozice, to znamená zhruba 3,4 hodiny při sekundovém čtení nebo 10 hodin při minutovém čtení pozice.

Rozměry

Displej : 17,5x20,8mm

Komplet : 64,7x65,8x29mm Váha : 148g