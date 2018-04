GPRS u Paegasu nebo HSCSD u EuroTelu?

Vysokorychlostní data v síti GSM ohlásili již oba operátoři. Velký rozdíl je ovšem v tom, že EuroTel se vrhl na podporu HSCSD, tedy vyhrazeného spojení, zatímco RadioMobil vsází na GPRS - paketově orientovanou technologii. Letošní Telecom Interactive 99 nám dal zajímavou možnost podívat se na to, kdo vsadil na správného koně - zda EuroTel se svým HSCSD, nebo RadioMobil s GPRS. Je dobré připomenout, že zatímco pro EuroTel dělá implementaci HSCSD firma Nokia, pro RadioMobil se GPRS zabývá Motorola s Ciscem.

O HSCSD se dříve tvrdilo, že v časovém nasazení předežene GPRS o více jak rok. Praxe ukázala, že tomu tak není - v nejlepším případě bude HSCSD připraveno koncem letošního roku tak, aby jej EuroTel mohl používat. V tutéž dobu přijde na trh první HSCSD podporující GSM zařížení - PCMCIA karta firmy Nokia CardPhone 2.0. Ta bude podporovat na HSCSD datové přenosy 14,4 kbps a timeslotbundelingem (spojením hovorových kanálů) se lze dostat na 43,2 kbps s tím, že jsou alokovány tři transportní trasy od mobilního terminálu na základnovou stanici

GPRS bude připraveno v polovině příštího roku, Motorola sama si v Ženevě foukala do dlaní a byla téměř ochotna přísahat na první implementace v prvním čtvrtletí roku 2000. To je odvážné tvrzení. Dá se čekat, že RadioMobil bude mezi prvními, takže s GPRS se dostane na špičku. Ve stejné době mají být na trhu dostupné první mobilní terminály - GPRS hodlá podporovat jak Motorola ve svých Timeport L seriích, tak Ericsson i Nokia a Alcatel. Vítězství zřejmě ukořistí Motorola.

Zatím vše mluví pro HSCSD. Jenže. Nokia je nyní jediná, kdo HSCSD podporuje a to jak na úrovni implementace do sítě, tak na úrovni mobilních telefonů. Nokia CardPhone 2.0 je sice prvním, ale zatím také posledním mobilním terminálem s podporou HSCSD. Jenže z CardPhone si nezatelefonujete a budete si tak muset pořídit toto specializované zařízení na přenos dat v ceně cca. 20 000 Kč navíc ke svému mobilnímu telefonu. Vzhledem k rozpačité podpoře operátorů se do výroby mobilních telefonů s HSCSD nikdo nehrne; ani Nokia.

Obecně se nejvíce vsází na GPRS. Tato technologie nabízí totiž několik kouzel, která se začínají doceňovat až nyní. Především je to paketově orientovaná technologie, tedy je blízká internetu a obecně IP. Proč je to důležité? Konvergenci obrazu a zvuku by usnadnila možnost transportovat obojí stejným protokolem, tedy dnes ideálně jako IP. To se dá v GPRS aplikovat poměrně snadno a i to je důvod, proč se GPRS považuje obecně za pokročilejší a vhodnější technologii.

Na Telecom Interactive bylo evidentní, že s GPRS koketuje kde kdo a s konečnými řešeními že nebude dlouho otáleno. Zpoždění za HSCSD je nyní zhruba půlroční a to vzhledem k obecné podpoře není mnoho - HSCSD zabere více času jen to, aby přesvědčilo o své životaschopnosti, což je s jednou PCMCIA kartou v nabídce dosti problematické.

To vše nasvědčuje tomu, že EuroTel nabídne rychlostní data o něco dříve - v lepším případě o půl roku, než RadioMobil, v případě pro něj horším téměř či úplně souběžně. Na trhu bude jediný mobilní terminál podporující HSCSD a zákazníci asi budou na rozpacích. Uplatnění bych zatím čekal u skalních a bohatých fandů případně ve speciálních aplikacích.

GPRS bude oproti tomu nabíhat podstatně rychleji - velmi brzy se objeví solidní paleta terminálů nabízejících nejenom datové přenosy GPRS, ale i disponující běžnou telefonní možností. To už je podstatně jednodušší volba, zda si koupit jednoúčelový terminál, nebo si jen mírně připlatit k ceně dnešních telefonů a mít možnost používat to jako běžný mobil.

Dalo by se tedy obecně říci, že se svojí investicí do rychlostních dat byl realističtější RadioMobil, když vsadil na zřejmě správného koně. Na druhou stranu lze počítat s tím, že EuroTel HSCSD dostal od firmy Nokia jako nějaký bundle v ceně nebo za mírný příplatek a GPRS dokoupí ihned, jak se s ním Nokia vzpamatuje, takže ani EuroTel na tom nebude nijak škodný. Jeho smůlou je, že Nokia v GPRS trochu zaspala a Ericsson i Motorola mávají z dáli, takže s GPRS přijde EuroTel s rezervou po RadioMobilu; to je obzvláště hořká káva.

Nicméně se všemi těmito předpoklady mohou ještě zamíchat výrobci mobilních telefonů - jestli se GPRS telefony budou nadále opožďovat, nebude podstatné, kdo bude dřív a kdo později. Všichni budou čekat. A dnešní GPRS telefony dosti much stále mají.