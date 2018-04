GPRS roaming T-Mobilu ve Francii nefunguje

Pokud mirite do francouzskeho Cannes na 3GSM kongres a domnivate se, ze budete moci pouzivat pro pripojeni do internetu GPRS roaming mezi T-Mobile a Orange F, mame pro vas spatnou zpravu. Ackoliv by fungovat mel, nefunguje. Orange tvrdi, ze chyba je u T-Mobile a volat na infolinku ceskeho T-Mobile za roamingove penize, k tomu jsme se jeste neodhodlali. V kazdem pripade to nefunguje a je to hodne skoda. A pak se mate na profesionalni sluzbu spolehnout...