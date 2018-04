GPRS roaming: přehled cen a výhled do budoucna

Pokud GPRS kvůli cenám doma nepoužíváte, v zahraničí může být výhodné. Ve srovnání s běžným hovorem jistě ušetříte, když si s partnerem vyměníte informace prostřednictvím komunikačního programu ICQ. Jeho protokol je úsporný: s adresátem si vyměňujete poměrně malé množství dat, což je v případě GPRS přenosu důležité.

Technologie mobilních datových přenosů GPRS (General Packet Radio Service) je výhodná: za prvé je poměrně rychlá (okolo 32 kbps pro downlink) a za druhé minimálně zatěžuje síť. Vysílání i příjem informací se uskutečňuje v přesně adresovaných paketech (“balíčcích“). Mobil ze své adresy vyšle dotaz po specifické informaci, na místo určení pak dorazí a poskládají se pakety s požadovanými daty. Uživatel však zůstává neustále připojen, a pokud nevysílá žádné požadavky, nijak nezatěžuje síť. Uživatel proto platí za přenesené kilobyty, nikoliv za celkový čas připojení. Za celkovou dobu připojení se buď neplatí, nebo je zpoplatněna minimální částkou. Základní způsoby využití GPRS jsou dva: připojení na WAP a připojení na internet. Pro přístup k těmto službám je třeba v telefonu nastavit správný přístup (tzv. APN - Acces Point Name), nastavení pro telefony v roamingu zůstává stejné.

Již od počátků spuštění GPRS v komerčních sítích se o GPRS roamingu uvažovalo, jeho spuštění však bylo spojeno s technickými obtížemi. Hlavní problém spočívá v tom, že nestačí uzavřít roamingové dohody, zúčastnění operátoři musí být napojeni do stejných nebo alespoň propojených speciálních roamingových center (GRX - GPRS roaming exchange), která zajišťují softwarově náročné doručení jednotlivých paketů. Více se o způsobu propojení sítí dočtete zde. Roamingové dohody jsou klíčové také pro určení ceny GPRS roamingu, která se stanovuje na základě celkového objemu přenesených dat mezi dvěma sítěmi. Od něj se odvíjí výše propojovacího poplatku.

Podívejme se, jak to s GPRS roamingem vypadá u tuzemských operátorů. Jako první zavedl GPRS roaming Eurotel - stalo se tak v březnu 2001 v síti rakouského operátora Connect Austria. RadioMobil zprovoznil roaming v srpnu loňského roku pro německou síť D1, od letošního dubna je možné využívat GPRS T-Mobilu ve Finsku, Rakousku, Velké Británii a USA, od července k nim přibyla též Itálie a Polsko. Je patrné, že RadioMobil díky začlenění do skupiny T-Mobile v počtu partnerských sítí vede, a podle sdělení tiskového oddělení bude tento počet i nadále růst. Eurotel vyvažuje náskok T-Mobilu tím, že ve 20 zemích má HSCSD roaming (odlišný typ datového přenosu o maximální teoretické rychlosti 57,6 kbps, v praxi 43,2 kbps; více zde).

Země Název sítě Německo T-Mobile DE Rakousko T-Mobile AT (Max.Mobil) Velká Británie T-Mobile UK (One2One) USA T-Mobile US (VoiceStream) Finsko Sonera Velká Británie BT Cellnet Itálie TIM Polsko Era

Při požívání GPRS na domácí půdě se cena za 1 kilobyte liší podle toho, zda v rámci svého tarifu platíte za používání GPRS měsíční poplatek, jinak řečeno, zda máte zvolen tarif pro datovou komunikaci. V případě GPRS roamingu je situace zatím o poznání jednodušší. Eurotel dlouhodobý testovací provoz GPRS roamingu v rakouské síti Connect Austria nezpoplatňuje nijak - neplatíte ani za roaming, ani za stažená data. Přesto je podle tiskového oddělení Eurotelu o tuto službu jen minimální zájem. Pro zákazníky T-Mobilu je situace také jednoduchá: při roamingu zaplatí ve všech zemích stejnou cenu bez ohledu na to, zda doma za používání GPRS platí měsíční poplatek.

Cena (bez DPH) Zúčtovací jednotka Přístup k WAPu 1,40 Kč / 1 kB 20 kB (tj. min. 28 Kč) Přístup k internetu, intranetu 0,21 Kč / 1 kB 250 kB (tj. min. 52,50 Kč) Denní poplatek 17,50 Kč / den *

* V rámci speciální nabídky má zákazník až do konce roku 2002 možnost používat službu GPRS roaming, aniž by mu byl účtován denní paušál. Zaplatí tak pouze částku odpovídající objemu přenesených dat. Ceny bez 5% DPH.

Je třeba zmínit, že T-Mobile nabízí také speciální službu GPRS Profil (APN je třeba v telefonu nastavit na profil.t-mobile.cz), jejímž prostřednictvím má zákazník přístup k internetovým službám a informacím na webových stránkách společnosti RadioMobil, dále ke všem službám T-Zones (tedy k e-mailovým schránkám). Tarifní zákazníci mají při používání Profilu první 2 megabyty zdarma, toto zvýhodnění ovšem neplatí při roamingovém připojování ze zahraničí. Na roaming se také nevztahuje akční nabídka 5 MB měsíčně zdarma, která platí pouze do konce července.

Dosud jsme hovořili o tarifních zákaznících, jak je to však s předplacenými kartami? Se záváděním služeb GPRS pro tyto klienty operátoři váhají - příjmy za datové přenosy nejsou totiž ani u tarifních zákazníků příliš vysoké. T-Mobile nemá Twist GPRS roaming vůbec, možnost zavedení této služby tiskový mluvčí RadioMobilu nekomentoval. Eurotel nabízí v Rakousku GO GPRS Instant roaming určený pouze pro surfování na WAPu; platí pro všechny GO tarify. Jeho cena se skládá z poplatku za data (27 Kč za každých 100 kB) a za strávený čas (4,50 za započatých 10 minut, tj. 27 Kč za hodinu).