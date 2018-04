GPRS pro Treo - 4GB Memory Sticky - a další aktuality

Sony Clie SJ30 - další recenze

Jestli vás zajímají informace o novém handheldu firmy Sony Clié PEG-SJ30, tak další tři rychlé recenze přinesly servery PDABuzz, PDAlive a Brighthand.

PDAlive hodnotí SJ30 celkovou známkou 8/10, vyzvedává dobrý displej, slušnou rychlost, vylepšená tlačítka, naopak poukazuje na pomalý MS slot. PDABuzz dal modelu známku B+ a jeho recenze vyznívá o poznání kritičtěji. K výše zmíněný nedostatkům přidává velmi málo hlasitý alarm. Steven Bush na Brighthandu oceňuje displej, rychlost a malou velikost. Chybí mu vylepšené zvuky.

Iambic má nový produkt - AGENDUS!

Náš titulek je trošku matoucí. AGENDUS je totiž nové pojmenování pro diář Action Names Datebook (ještě dříve Action Names). Zároveň vydal Iambic novou verzi 5.3, která je plně kompatibilní s Palm OS, podporuj vyšší rozlišení v denním "list" zobrazení a odstraňuje spoustu chybiček předchozí verze.

4GB Memory Stick - v roce 2005!

Sony má svůj plán rozvoje kapacity karet Memory Stick. Podle něj bychom se měli někdy na přelomu let 2002/2003 dočkat až 1 GB MS karty, v roce 2004 2GB a v roce 2005 by měla přijít 4GB karta. Je to nereálný plán, anebo bude naopak skutečnost ještě o řád vyšší? Tipnete si?

MS Buetooth - recenze

Mimochodem - stále čekáte na MS Bluetooth? Čekání si můžete zkrátit recenzí na PEGA MSB1 na serveru SPUG. A závěry? Pekelně drahé (S$300), větší velikost, takže trčí z Clié. A "zabere" si MS slot pro sebe, s čímž je ale třeba se prostě smířit...

Treo a GPRS?

Těsně před víkendem se objevila na několika serverech informace o GPRS upgrade pro komunikátory Treo 180 a 270. Podle oficiálního vyjádření Handspringu je tento patch určen zatím pouze pro uživatele na Novém Zélandu a v Singapuru. Handspring ale přislíbil GPRS postupně i v dalších zemích