GPRS od Eurotelu: Potíže růstu, nebo růst potíží?

Počátkem září si zákazníci Eurotelu stěžovali na masivní výpadek připojení k internetu prostřednictvím GPRS. WAP prostřednictvím GPRS fungoval zcela bez problémů, telefony se dokázaly připojit i na APN internet, data však netekla. Vysvětlení výpadku ze 3. - 4. září nám podala mluvčí Eurotelu Diana Dobálová: V pondělí v noci proběhlo rozšíření poolu přidělovaných IP adres na GGSN a z důvodu nesprávného nastavení na zařízení firewallu došlo k tomu, že firewall propouštěl provoz pouze z původních IP adres a ostatní nepropouštěl. Tento problém byl odstraněn v úterý ráno a týkal se pouze poloviny datových spojení na zhruba polovině území Čech (Morava dotčena nebyla)."

Pro přenos dat pomocí GPRS jsou klíčová zařízení SGSN a GGSN. SGSN (Serving GPRS Support Node, obslužný uzel pro obsluhu GPRS) a GGSN (Gateway GPRS Support Node, uzel brány pro podporu GPRS) jsou základními prvky umožňujícími přenášet v síti GSM data pomocí GPRS. Zatímco SGSN se nachází blíže BSC (Base Station Controller, řadič základnové stanice), který řídí jednotlivé BTS a umožňuje provoz GPRS při minimálních změnáh na BSC, GGSN komunikuje s datovými sítěmi protokoly jako TCP/IP (internet, intranet) či X.25.

Kam se poděly nové APN?

Tarif Eurotel Data nonstop je cenově relativně dostupným způsobem připojení k internetu za paušál, který je k dispozici prakticky na celém území České republiky. Zatímco uživatelé tarifů GPRS zpoplatněných podle objemu přenesených dat ocení filtrování dat, jiní zákazníci by si přáli plnohodnotný přístup k internetu či přístup do svých interních sítí, které spravují oni sami, nebo třetí strana. Takovým zákazníkům hodlal Eurotel vyjít vstříc již v květnu, když ohlašoval nové APN (Access Point Name, jméno přístupového bodu). Eurotel navíc sliboval, že nové APN bude obhospodařovat větší počet GGSN a průchodnost sítě se tak zvýší. Podle Eurotelu problém spočíval ve 250 zákaznících Eurotelu, kteří používali statickou adresu. Ta by měla být do budoucna připojena do internetu prostřednictvím speciálního APN. Zákazníky proto začali obvolávat operátoři Eurotelu a upozorňovat je na nutnost změny nastavení přístupového bodu.

Nyní, v polovině září, nové APN stále nelze používat. Podle mluvčí Eurotelu Dobálové se vyskytly problémy s kapacitou GGSN, nové APN by však měly fungovat počátkem října. Přehled nových APN přinášíme v tabulce.

Jméno APN Mobil -> internet Internet -> mobil Mobil -> mobil Rozsah IP Dynamická IP Statická IP Poznámka internet ano ne ne veřejný (NAT) ano ne internet.s ano ne ne veřejný ne ano Pouze statické IP adresy internet.open ano ano ano veřejný ano ne Vhodné pro Data Nonstop. internet.open.s ano ano ano veřejný ne ano Vhodné pro Data Nonstop. Pouze statické IP adresy telemetry ne ne ano neveřejný určovaný Eurotelem ano ano Vhodné pro telemetrické aplikace op.* určovaný zákazníkem určovaný zákazníkem ano určovaný zákazníkem ano ano Oneport; IP adresace a bezpečnostní politika je určovaná zákazníkem gointernet ano ne ne veřejný (NAT) ano ne Eurotel Go

Velkorysost k zákazníkovi

I když se vyskytly problémy, Eurotel se snaží o maximální spokojenost zákazníků využívajících GPRS. Jeden ze zákazníků zažil nepříjemné překvapení, když si aktivoval službu Data Nonstop, která se vztahuje na mobilní datové přenosy technologií GPRS, ale používal mobilní telefon podporující pouze datové přenosy technologií HSCSD. Přenosy HSCSD nejsou účtovány paušálně, ale zakazník zaplatí čas strávený připojením. Tím došlo ke značnému navýšení jeho účtu. Eurotel přesto uznal, že na straně zákazníka došlo k nedorozumění, a podle Martina Žabky z tiskového oddělení Eurotelu bude sporná částka zákazníku vrácena zpět formou kreditu.

Připravují se velké věci

Podle našich informací se v Eurotelu chystá soubor datových služeb, jehož význam by se mohl poměřovat i s významem služby Eurotel Data Nonstop. Na nabídce Eurotelu se ale může podepsat negativně jen Eurotel samotný, nebo jeho vlastník Český Telecom. Poté, co Telecom vykoupil podíl držený spoluvlastníky, by do Eurotelu mohli být uklízeni neúspěšní manažeří Telecomu a navíc by si Telecom mohl začít dávat větší pozor, aby si služby navzájem nekonkurovaly - podobně jako ADSL a služba pronájmu datových okruhů.