GPRS nabírá obrátek

Trenad zavádění nových technologií je sice pěkný, ale u společností, které například poskytují mobilní služby je toto samozřejmá a nevyhnutelná skutečnost.

GPRS je jakýmsi krůčkem k přechodu nebo na přípravu na sítě třetí generace a jistě si všichni pamatujeme, že Paegas již tento krok oznámil. Technologické řešení bude dodávat v tomto případě Motorola.

Ale i jiní dodavatelé vybavení na tom nejsou nikterak špatně a tak například Nokia, která na tom ve vybevení nikterak pozadu za konkurencí, dostala zakázku od Švédského Europolitanu na technologické vybavení pro mobilní síť tohoto operátora.

Kontrakt obsahuje kompletní implementaci GPRS technologie, včetně technického vybavení firmy Nokia. Dodávky a implementace by se měly uskutečnit během jara roku 2000.

Spolupráce mezi těmito společnostmi se datuje již od roku 1992, kdy Nokia dodala Europolitanu vybavení pro 900MHz síť. Nyní pokrývají sítě 900MHz i 1800MHz 96% Švédské populace. Dále Europolitan ve spolupráci s nokií uvedl do provozu jako první v Evropě datové přenosy o rychlosti 43,2 kbps.

Tomas Isaksson, prezident společnosti Europolitan řekl, že výběr implementace technologie GPRS do jejich sítě je jen přirozeným krokem, který směřuje k budoucím sítím třetí generace a také k lepším službám svým zákazníkům. Těm se také otevřou nové možnosti, které jim budou poskytovat tyto základní služby GSM sítě Europolitan.

GPRS přinese GSM síti paketové datové přenosy, založené na IP technologii. Tyto pak budou umožňovat rychlejší a jednodušší přístup k internetu. V kombinaci s WAP vidí Nokia GPRS jako velmi silný nástroj a základní kámen pro tvorbu pokročilých aplikací, jako jsou informační systémy, různé databáze a například objednávání zboží přímo z vašeho telefonu za naprostého bezpečí před zneužitím údajů.

Jak je vidět, GPRS technologií se budou postupně vyzbrojovat všichni operátoři, kteří se budou chtít v dalším období na trhu byť jen udžet. Není jisté, zdali zůstane za pár let GPRS technologie nepřekonána a taková, jak ji známe nyní (třebaže s menšími obměnami), nebo zdali nastoupí daleko lepší a efektivnější způsoby přenosu informací na přenosné terminály, ale do té doby bude zřejmě GPRS tou nejlepší volbou. Operátoři si již dnes uvědomují (tedy, pokud až dnes, tak je to již hodně pozdě), že budou muset přinést svým zákazníkům novinky, které jsou navíc technicky kompatibilní s obdobnými funkcemi v sítích cizích. To by mělo zajistit to, že se zákazníci na cestách nebudou cítit ztraceni a budou vždy spokojeni.