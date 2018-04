GPRS na Oskartě s Palmem

Nast avení na klasickém paušálu jsme vám přiblížili např. v tomto článku:

http://mobil.idnes.cz/oskar-gprs-na-palmu-0ok-/aplikace.aspx?c=A020210_0051966_programy .

Někteří čtenáři našeho serveru se vśak setkali s problémy nastavení na Oskartách, a tak vás dnes seznámím s funkčním nastavením Palmu m515 a Ericssonu T39.

Adresa APN pro Oskarty je ointernet, pro paušální tarif je internet. Nastavení mobilního telefonu Ericsson T39:

Záložka Nastavení – Datová komunikace – Datové účty – Přidat účet? – YES

Data GPRS – YES

Jméno: Oskar GPRS Inet

Adresa APN (Oskarta): ointernet

ID uživatele: nevyplňovat

Heslo:

nevyplňovat

Uložit? – YES

Pak si jen poznačíte číslo CID (Cell ID) jako např.

2

. Když najedete na nově vytvořený účet a zadáte YES, pak se ukáže CID=2.

Nastavení PDA Palm m515:

Spusťte Preferences (Nastavení)

Vyberte kategorii Connection: vyberte New

Name: cokoliv, třeba

GPRS Oskar - mobil

Connect to: Modem

Via: Infrared nebo Bluetooth

Dialing: TouchTone

Volume: nezáleží na nastavení

Vyberte Details… Speed: 57 600 bps Flow Ctl: Automatic Init String: nic- nechat prázdné OK - vyberte kategorii Network

Service: vyberte jakoukoliv a přejmenujte ji na

Oskar GPRS

(opět pro lepší orientaci) User Name: (cokoliv, např.

Password: opět zadat cokoliv (např. Palmare),

Palmare)poté se objeví info -Assigned-

Connection: GPRS Oskar – mobil (vyberete to, co jste zadali do Name v nastavení Connection)

Phone: *99***2# (číslo 2 je CID v telefonu, tj. profil, který Palm volá)

Zadejte Details…

Connection type: PPP Idle timeout: Never

Query DNS: zaškrtnuto (případně můžete vyplnit)

Primární DNS: 217.77.161.130, Sekundární DNS: 217.77.161.130)

IP Address: zaškrtnuto Automatic Script žádný, pouze End) OK