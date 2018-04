GPRS na CeBITu: radostná skepse

Pokud jste se kohokoliv z vystavujících na CeBITu zeptali na GPRS, všude jste si mohli vyslechnout přednášku o tom, kterak GPRS představuje další krok do budoucnosti mobilních komunikací. Když jste pak v ruce třímali svazek letáků a vybavovali jste si rozhovor s oním milým pánem z toho kterého stánku, nemohli jste si nevšimnout jisté rozpačitosti.

Je to tak – zatímco vloni bylo GPRS zbožňovaným šlágrem, letos se lidé přijeli podívat na praktické výrobky, aby zjistili, že většina výrobců s výjimkou Motoroly hodlá dát svá GPRS řešení na trh koncem roku 2001. GPRS se oproti původním odhadům opozdilo o téměř tři roky a účet není stále uzavřen.

Také přesvědčivost GPRS řešení pokulhává. Až doposud vždy, když se hovořilo o GPRS, se zmiňovala rychlost 170 kbps a jen málo rýpalů skepticky podotýkalo, že se jedná o maximální rychlost přenosu pouze v jednom směru, zatímco v druhém nepřenášíte. Tato maximální rychlost je přitom dnes jen teoretická. Většina oznámených zařízení bude koncem roku schopna přenášet data rychlostí řádově 40 kbps přijímaných a zhruba 10 kbps odesílaných (záleží na coding schema sítě – u EuroTelu to bude více, u RadioMobilu o něco méně). Dnes funkční zařízení přenášejí rychlostí obstarožních modemů – rychlosti 22,8 pro download a cca 13 kbps pro upload.

Nejenom, že terminály pro GPRS jsou zatím v plenkách, ale i řešení, kde by se GPRS mělo uchytit nejvíce – tedy chytré telefony s PDA - jsou zatím spíše předmětem slibů než reality. Několik vlaštovek z dílen Sagemu či Siemensu bude v prvním kole bez GPRS a až ty další budou GPRS podporovat. Jenže kdo bude chtít chytré telefony bez GPRS, když GPRS slíbí výrobci za pár měsíců poté? A budou výrobci doplňovat GPRS do chytrého telefonu, který na trhu propadl? Pokud tedy přemýšlíte o počítači do dlaně a těšíte se na trvalé připojení k internetu nebo WAPu pomocí GPRS, bude nejrozumnější zakroužkovat si v kalendáři až tyto vánoce.

Posledním důvodem ke skepsi jsou ceny. Oproti zahraničním operátorům se EuroTel drží nezvykle při zdi. Před několika týdny jsme porovnávali německé ceny, na CeBITu se ale objevil ceník T-Mobilu, podle něhož by se cena za GPRS připojení k internetu měla skládat nejenom z částky za přenesená data, ale také z malého příplatku za dobu připojení. Právě nezávislost GPRS připojení na čase byla odjakživa druhou hlavní (hned po rychlosti) prezentovanou výhodou GPRS a kdyby i ona měla padnout, bylo by to velmi smutné.

Ceny jsou známy například i u rakouského operátora One, s nímž má GPRS roaming i český EuroTel. Měsíční poplatek 99 ATS, v přepočtu 250 Kč, obsahuje možnost stáhnout 10 MB dat z internetu a 100 KB z WAPu. Za další 1 MB dat přenášených na internetu zaplatí klient 14 ATS tedy 35 Kč, 1 KB dat na WAPu nad limit vyjde na 88 haléřů. Zatím tedy není GPRS přenos dat nikterak levná záležitost. To ovšem platí o mobilním datovém spojení všeobecně.

Až příliš často se v GPRS hledá spásné řešení – z výše uvedeného je ale zřejmé, že GPRS alespoň pro dalších dvanáct měsíců bude mít mnohá omezení jak technická, tak cenová. A tuto skutečnost nemohla ani euforie z CeBITu zakrýt.