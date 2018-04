GPRS Motorola Timeport 260 - Rychlá jako blesk (preview)

Společnost Motorola právě uvádí na trh další ze svých produktů - Motorolu Timeport 260. Hlavní přednost tohoto modelu spočívá v podpoře systému GPRS (General Packet Radio Service). Tento americký gigant je zatím jediným výrobcem mobilních telefonů na světě, který je v současnosti schopný nabídnout uživatelům funkční přístroje s podporou této technologie.

Něco málo o GPRS

Timeport 260

Základní parametry

Rozměry a hmotnost: 130 x 45 x 21 mm / 108 g

Barva: stříbrná

Displej (počet řádků / znaků): 5 / 15

Baterie (Typ / kapacita): Li-Ion / 600 mAh

Doba hovoru: 120 - 210 minut

Doba pohotovosti: 40 - 150 hodin

Telefonní seznam: 100 míst

Paměť posledních hovorů: 10 odeslaných, 10 přijatých, 10 zmeškaných

Počet vyzváněcích tónů: 11 druhů

Datové možnosti

Další funkce

Triband: GSM 900 / 1800 / 1900 MHz

Kódování hovoru: HR / FR / EFR

SIM Toolkit

Vibrační vyzvánění

Možnost vytvoření vlastní melodie

Hlasové vytáčení

Konferenční hovor

Rychlá volba

Pevná volba

SIM lock

Záznamník (180 sekund)

Prediktivní vkládání textu - iTAP

Konektor externí antény

Hodiny

O technologii GPRS toho bylo již napsáno na našich stránkách mnoho. Přesto si udělejme malou rekapitulaci. Hlavní výhodou GPRS je vysoká přenosová rychlost datových souborů. Teoreticky lze dosáhnout maximální přenosové rychlosti až 171,2 kbps. V praktickém použití je však tato rychlost zatím podstatně nižší, okolo 40 kbps. Další výhoda spočívá v tom, že při přenosu dat s použitím GPRS, neplatíte za minutové připojení, ale pouze za množství (velikost) stažených souborů, z čehož pro vás pochopitelně plyne finanční úspora. Podrobnější informace o GPRS naleznete zde Ale teď již k samotnému telefonu. Jak jsme se již v posledních několika měsících mohli přesvědčit, výrobce si s obměnou designu nastupujících Timeportů na trh příliš hlavu neláme. Motorola Timeport 260 jakoby z oka vypadla své, na trh nedávno uvedené sestřičce, Motorole Timeport P7389 . Design i ovládání obou přístrojů zůstalo beze změn. V softwaru nové Motoroly také k žádné výraznější odchylce nedošlo. A vlastně proč také, vždyť se jedná o totožný model s rozdílem GPRS.Timeport 260 je plnohodnotným datovým komunikátorem. Obsahuje WAP prohlížeč, IrDA port, pomocí datového kabelu RS232 můžete telefon propojit s počítačem a používat jej jako bezdrátový modem. Software Starfish TrueSync, kterým je T260 vybaven, lze synchronizovat s kompatibilním PC (zařízení s Windows CE, Palm Pilot) nebo PDA. Dále telefon dokáže spolupracovat s produkty. A k tomu všemu ještě připočtěme (již několikrát zmiňované) GPRS.

Jako nedostatek u Motoroly Timeport 260 je absence budíku, diáře a her. Ať si kdo chce co chce říká, podpora GPRS je však více než dobrou náplastí za absenci některých funkcí. A většina z nás určitě nějaké to místo v seznamu nebo hry výměnou za "rychlá a levnější data" určitě oželí. Podle posledních informací by se Timeport 260 měl dostat na trh ještě během tohoto měsíce za přibližně 15 tisíc korun.