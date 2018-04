GPRS EuroTelu – žádný problém

Protože se v poslední době ve světě čím dál více mluví o GPRS (General Packet Radio Service) a na letošním CeBITu byla k vidění spousta nových produktů a řešení pro tuto technologii, rozhodli jsme se zjistit, jak je to s mobilními telefony GPRS u nás. Vzhledem k tomu, že tuto technologii prozatím komerčně podporuje pouze síť EuroTelu, pokusili jsme se zakoupit mobilní telefon s GPRS ve značkové prodejně EuroTel na Václavském náměstí v Praze.

Poté, co jsme pracovnici v prodejně oznámili, že bychom si chtěli zakoupit mobilní telefon a aktivovat na něm GPRS, ochotně nám předvedla hned dva dostupné modely. Přestože v prodeji je pouze Mototola Timeport 260, je na prodejnách k dispozici navíc i Motorola Timeport P7389i na které jsme zkoušeli GPRS i my (s výsledky jsme vás seznámili v článku Jak to sviští s GPRS od EuroTelu?). Tento starší typ je zde coby demo telefon pro ukázku, jak GPRS vlastně pracuje.

Přestože o tyto telefony není masový zájem, jsou k vidění na každé značkové prodejně EuroTelu a potenciální zákazník se nemusí obávat, že jej bude byrokracie hnát z jednoho místa na druhé, aby vytoužený mobil s podporou GPRS sehnal.

Poté, co si zakoupíte mobilní telefon Motorola Timeport 260, stačí přímo v prodejně aktivovat datové služby. Balík s datovými službami obsahuje i GPRS, takže po vyplnění formuláře můžete vesele stahovat data a platit pouze za stažené byty, nikoliv za čas, který strávíte připojením.

Motorolu Timeport 260 zakoupíte u EuroTelu za 26 995 korun a můžete využít i dotovanou nabídku za 15 995 korun (ceny jsou uvedeny včetně DPH).

Vyzkoušet si GPRS dnes není žádný problém. Nejdůležitější je, že jsou k dispozici mobilní telefony a jsou k dispozici na každé prodejně EuroTelu. Žádné zbytečné zdržování, papírování a přehazování horkého bramboru, jako tomu bylo v době, kdy EuroTel nabízel GPRS balíček - GPRS Access Kit.

To, že je možné si vyzkoušet GPRS i v České republice, musíme přičíst k dobru EuroTelu. Na druhou stranu je třeba se pozastavit nad tím, proč ostatní operátoři v této věci stále nejsou aktivní.

O GPRS EuroTelu jsme psali také v článku GPRS je již pro každého