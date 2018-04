GPRS – tak bude nebo nebude?

"Rychlá data" nabízí v České republice v mobilních sítích pouze Eurotel – ať již přenosy HSCSD nebo GPRS. Ani Oskar, ani RadioMobil nic podobného zatím nemají a se stále větším rozšířením telefonu Nokia 6210 prvně zmiňované HSCSD došlo významného používání (díky tarifní politice Eurotelu). Dnes platí jednoduché pravidlo – pokud to s mobilními daty myslíte seriosně, je Eurotel jediná volba.

Jak Oskar, tak RadioMobil již prohlásili, že HSCSD svým zákazníkům nenabídnou, a soustředí se pouze na technologii GPRS. Podstatný rozdíl mezi HSCSD a GPRS je ve způsobu účtování – zatímco HSCSD je vhodnější tam, kde je potřeba rychle přenést větší množství dat (download, synchronizace pošty), GPRS je zase lepší v případě, když potřebujete být na internet připojeni dlouho a čekáte malý či často se opakující přenos dat (ICQ, web atd).

Jenže čas GPRS pro zákazníky Paegasu a Oskara stále ještě nepřišel, ačkoliv například RadioMobil sliboval zprovoznění GPRS v červenci tohoto roku... Pokud se mu to podaří, pak spíše počátkem srpna, tři čtvrti roku poté, co tutéž službu svým klientům nabídl Eurotel. Znovu opakuji to, co jsem konstatoval na počátku letošního roku – je to smutný konec mýtu o inovativnosti RadioMobilu…

Oskar alespoň tolik neklame tělem – v době, kdy GPRS do sítě Eurotelu přicházelo, upozornil, že GPRS není jeho priorita už vzhledem k charakteru jeho zákazníků, a termín spuštění této technologie odhadl na druhou polovinu roku 2001.

Proč tolik opletaček kvůli GPRS?

Především proto, že GPRS je alespoň částečnou nadějí na resuscitaci WAPu, který pohřbily monopolizační tendence operátorů GSM. WAP, který sám o sobě neskýtá žádnou možnost splácet alespoň zčásti svůj provoz z výdělků z reklamy, WAP, u kterého operátoři záměrně blokují pro nezávislé poskytovatele obsahu všechny rozumné možnosti, jak s ním alespoň k nějaké koruně přijít – WAP je na pokraji smrti, a to ne svojí vlastní vinou či neschopností.

Pokud se za WAP nebude platit podle doby na něm strávené, ale dle počtu přečtených stránek, je alespoň jakási naděje, že uživatelé budou WAP používat i pro zábavu a nikoliv jen tehdy, když už není jiná možnost (a ta je zatím téměř vždy). Jenže GPRS a WAP, to je ještě dlouhá cesta. Teprve v druhé polovině roku přijdou levnější telefony nabízející WAP přes GPRS a průnik této technologie do kategorie low-end bude trvat minimálně další rok.

GPRS by se vám přitom mohlo líbit…

GPRS samo o sobě není nic, jen technologie. Nicméně podpora WAPu přes GPRS, to už je hezká věc ve spojení se zajímavými stránkami. Například cestou ranním metrem si můžete přečíst všechny články na iDNES i na Mobil.cz (výchozí stránka wap.mobil.cz, samozřejmě), prolistovat pár diskusí na mobil.cz a přes POP3 vybrat poštovní schránku na 5390.com "zaicqujete". Strávíte tak hodinku času (jízda ze Zličína na Černý most) a utratíte zhruba 20 Kč. Funguje to báječně: stránku si stáhnete vždy ve stanici, signálem jsou pokryté všechny. Za jízdy tunelem si ji čtete, a protože GPRS je instantní režim, nikoliv spojení, GPRS se za jízdy tunelem nerozpadne – pouze při odkliku na další stránku telefon počká, než dojedete k signálu. Může to vypadat směšně, jde však jen o zvyk – poprvé to uděláte proto, abyste vyzkoušeli, co na tom je, když o tom ten Mobil.cz psal. Podruhé to bude opakovaný pokus a potřetí si již zvyknete, když WAPem začnete nahrazovat letmé listování novinami, pokud si z nich vždy čtete jen nadpisy a pár opravdu zajímavých článků. Nevěříte? Půjčte si Ericsson R520 (perfektní podsvícený displej neunaví oči), GPRS kartu Eurotelu a vyzkoušejte to.

GPRS vás chytí za nos.

Samozřejmě pokud vás operátoři nedoběhnou s cenou, poskytovatele obsahu nechytí ještě více pod krkem a také pokud RadioMobil s Oskarem nebudou příliš dlouho stát stranou.

Myslíte, že bych toho od nich chtěl příliš? Co si myslíte vy? Budete si číst články přes WAP a GPRS? Budete konečně používat WAP, když se nebude platit za čas, ale rozumná suma za data? A kdo nakonec nabídne GPRS zákazníkům jako poslední? Nebo vám bude GPRS putna?