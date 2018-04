GPRS+6310+Psion - PiLoc API - a další aktuality

Můj první den s PDA Jakýmsi velmi podařeným způsobem jsem nabyl PDA Diamond Mako, tedy americkou verzi Psionu REVO + 16M. Protože cena MAKA byla spíš necena a moje Nokia 3310 si neměla moc chuť povídat s nečím jiným než s mým hlasem, rozhodl jsem si zakoupit novou tatranku. Prolétl jsem nějaké mobilní servery, nechal je vypracovat srovnávací test, a už jsem jel v inzerátech, kde prodávají nejlevněji novou, originál zabalenou Nokii 6310. Koupě byla otázkou 10 minut, a už jsem spěchal mazlíka otestovat. Protože základní tezí mého nákupu bylo použití GPRS u Oskara - za zatím bezkonkurenční cenu - vedla moje první cesta na sajtnu Oskarské samoobsluhy, kde jsem si aktivoval GPRS, tarif Standard. Pak jsem si nechal poslat SMS nastavení WAPu. Bez překvapení se WAP okamžitě rozběhl, trochu jsem tuto dosud pro mne málo známou vymoženost otestoval (nejpříjemnější WAPpage), a už jsem vybaloval MAKO. Protože jsem s PDA ještě nikdy napracoval, trvalo základní seznámení dlouhých 45 minut, kdy jsem rozchodil českou lokalizaci, sesynchronizoval telefonní seznam a odzkoušel další nainstalovaný soft, zablokoval celé Mako a po soft restartu následoval hadr restart se smazáním všech doinstalovaných aplikací a dat. No, řekl bych, docela nabušená kalkulačka. Protože parametry, které chtělo MAKO nastavit, aby se připojilo do světové sítě, byly pro mě srozumitelné asi jako pro Zemana anglická syntax, došlo k další návštěvě sajtny Oskar, tentokrát GPRS Forum, kde jsem se přihlásil a zadal k vyhledání text PSION, a hned je tu odpověd na dotaz, jak propojit Psion Revo + Nokia 6310, který mě odkazuje na sajtnu MobilManie, kde je popsán celý postup nastavení. Protože jsem znova neinstaloval českou lokalizaci, je nastavení trošku krkolomné, ale 10 minut bohatě stačí. Instaluji jedinou nutnost do Maka, totiž prohlížeč Opera, který spouštím. Aj, vyskakuje chybka: NETWORK PROBLEM, dočítám tedy článek o nastavení a zjišťuji, že jsem nenastavil svoji 6310ku. Přenastavuji asi dvě položky v menu nastavení GPRS, zapínám infračervený přenos, a lup, JSEM TAM. Protože čas kvapí, vše vypínám, odcházím z práce a nechávám vše na doma. Tam po 2 hodinách testování opět dochází k hard restartu, vymazání všech dat. Takže druhý den v práci nastává opětovná instalace, znova česká lokalizace, znova Opera, znova všechna nastavení - a NIC, svět je pro mne nedostupný. Opakuji přesně všechno jako včera. Do posledního detailu, včetně nastavení již nastaveného mobilu - NIC. 5 hodin se pokouším o něco, co už fungovalo. Je zbytečné hledat jiné řešení, TOHLE NASTAVENÍ PŘECE FUNGOVALO. Po 5ti hodinách, kdy MAKO málem letí do koše, volám Heureka, při zadávání inic. řetězce si v české lokalizaci vybírám místo klasických uvozovek dvojapostrof, který MAKO v inic. řetězci rozhodně nezná. A je to, nejspokojenější MAKISTA už je zase ve světě.