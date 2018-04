Google to zkusí jako Apple. Připravuje vlastní „Googlephone“

Hlavním cílem by měli být zákazníci, kteří chtějí jen to nejlepší. Stejně jako Apple, který prakticky v mobilním segmentu nevyrábí nic jiného než smartphony vyšší třídy, i Google by chtěl přijít na trh se špičkovým modelem. Jinak řečeno se dost možná chystá první „Googlephone“, naprostý vrchol platformy Android.

Podle zdrojů serveru Telegraph se tohoto telefonu dočkáme už na konci letošního roku. Google převezme kontrolu nejen nad softwarem, ale také designem a výbavou. Tím si chce zajistit jistou konzistenci ve vzhledu a výbavě, tolik typickou právě pro iPhony.

Právě jistá soudržnost je to, co Androidu schází nejvíce. Různí výrobci své telefony uzpůsobují podle sebe, vydávají softwarové aktualizace v různých intervalech a podobně. Google chce být zkrátka více jako Apple a zajistit si lepší kontrolu nad svým systémem.

Sám ředitel Googlu Sundar Pichai řekl na konferenci Code 2016, že se jeho firma chystá více zaměřit právě na telefony. Zmínil však hlavně řadu Nexus, na které se údajně nic nemění, a Google tak dál bude spolupracovat s ostatními výrobci. Poslední generaci bude mít na starost pravděpodobně HTC.

Pokud se tak skutečně vedle řady Nexus objeví ještě čistý „Googlephone“, bude to pravděpodobně jedno z největších překvapení letošního roku. Mimo zdrojů serveru Telegraph však o „Googlephonu“ nic dalšího nevíme. Internetový gigant tak buď umí svoji produkci uchovávat ve velké tajnosti, nebo je konec letošního roku spíše velmi optimistický odhad.