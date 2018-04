Češi a mobily: podle průzkumu Googlu jich většina s telefonem spí

Google si nechal udělat průzkum ve čtyřech zemích, vedle Česka ještě na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Z mezinárodního srovnání stojí jistě za zmínku nejmenší ochota Čechů k tomu, aby si při konverzaci protistrana „hrála“ s mobilem. Nevadí to jen 28 procentům Čechů v porovnání s 38 procenty Maďarů.

Rumuny pak spolu s Čechy nejvíce stresuje, když si mobil nechají doma, nervózní je v obou případech zhruba třetina respondentů. Naopak Rumuni nejvíce ze zkoumaných zemí považují mobil za svého nejlepšího přítele a mazlíčka. Češi na mobily takto nenahlížejí, naopak nejčastěji ho považují za pracovního asistenta. V Česku a na Slovensku pak zhruba tři čtvrtiny uživatelů sledují na mobilu zpravodajství, v Rumunsku to jsou podle průzkumu jen tři procenta respondentů. A to je až zarážející.

Pokud v průzkumu zabrousíme jen na české respondenty, jistě zaujme zjištění, že 74 procent z nich spí s mobilem u postele. Více než třetina respondentů používá mobil před usnutím a více než čtvrtina pak hned po probuzení. Pokud nemůžeme spát, tak nejčastěji sáhneme po mobilu, udělá to téměř 40 procent uživatelů. Naproti tomu třeba pro knížku sáhne jen 20 procent lidí.

Zajímavá otázka jistě byla, co by si lidé vzali na pustý ostrov. Patnáct procent mužů a ještě o procento více žen by si vzalo chytrý mobil. K čemu by jim na pustém ostrově byl, to už průzkum zjevně nezjišťoval, ale možná je to téma pro další zkoumání. Polovina respondentů by si vzala zcela jistě praktičtější nůž a třetina zápalky. Mezi muži a ženami v tomto směru nebyly výraznější rozdíly.

Ženy s mobilem fotí více než muži, naopak popularita selfie zatím do našeho regionu nepronikla natolik jako v USA a v Asii. Očekávatelné je i zjištění, že uživatelé nad 50 let nejsou zdaleka tak velcí mobilní maniaci jako mladí uživatelé. Například téměř polovina lidí nad 50 let vůbec nekontroluje svůj mobil.

Výzkum pro Google prováděla agentura IQS formou on-line (CAWI) na vzorku 800 respondentů ve věku nad 15 let, kteří používají internet v mobilu.