Google zavádí mobilní peněženku, eBay ho obviňuje z krádeže dat

Ihned po představení nové služby, na které Google pracoval v součinnosti s několika firmami, je Google žalován firmou PayPal za krádež důležitých dat. Té se údajně dopustili dva bývalí zaměstnanci společnosti PayPal, dceřinné firmy eBay, kteří přešli ke Googlu.

Ve sporu jde o technologii placení prostřednictvím chytrých telefonů. Zákazníkovi, který vlastní mobil vybavený potřebnou technologií, stačí, aby u pokladny v obchodě na chvíli podržel svůj mobil u čtečky. Podobně jako prostřednictvím platební karty se mu pak z konta odečte příslušná částka.

Podle listu Financial Times Deutschland jde o odvětví s miliardovým potenciálem. Šéf Googlu Eric Schmidt v prosinci minulého roku řekl, že tato technologie v budoucnu úplně nahradí kreditní karty. Přesto není placení mobilem zatím příliš rozšířené a Google spoléhá na to, že to změní.

Den po oficiálním představení GoogleWallet v New Yorku zažaloval firmu konkurenční PayPal, který na podobném systému rovněž pracuje. Žaloba PayPalu směřuje především proti Úsamovi Bedierovi, který zodpovídá za uvedení produktu na trh.

Bedier totiž až do prosince pracoval u PayPalu a podle firmy prozradil novému zaměstnavateli obchodní tajemství. Manažerce Stephanie Tileniusové, která eBay opustila už v roce 2009, společnost zase vyčítá, že Bediera do Googlu přetáhla, což jí smlouva zakazovala.

Podle komentátorů celá kauza ukazuje, že v oblasti plateb přes chytrý mobil lze v budoucnu očekávat tvrdý konkurenční boj.

Technologie je už rozšířená v Asii, u podobné služby je třeba zaregistrován každý pátý Japonec. Zbytek světa zatím zaostává. Podle Branislava Cehlárika, mluvčího Citibank, která se na projektu Googlu podílí, nastartují pilotní projekt mobilních plateb v Česku ještě letos.

V České republice se o uvedení a rozšíření bezkontaktních mobilních plateb snaží dlouhodobě více subjektů, zatím jsou však projekty omezeny na testovací fáze a velmi malý okruh zákazníků a prodejců. Technologií NFC jde například zaplatit jízdné v městské hromadné dopravě v Plzni. Mobilní platby také testují někteří operátoři, například O2.

Podle Jana Vetyšky, ředitele Asociace pro elektronickou komerci, bude široké rozšíření konkrétní služby od Google trvat ještě hodně dlouho. "Je v tom spousta omezení. Musíte mít smartphone, k tomu operační systém Android a navíc NFC čip, který zdaleka nemají všechny telefony. A pak musí mít samozřejmě i prodejna přístroj, který to umí číst," řekl Vetyška.