Google vypustil prohlížeč Chrome pro Android. Má evokovat balíček karet

První dojmy Prohlížeč je o něco rychlejší než ten standardně vestavěný v operačním systému Android 4.0. A to především po stránce rychlosti načítání webových stránek, které jsou při použití stejného datového připojení načteny dříve. Už integrovaný prohlížeč uměl téměř ideálně reagovat na povely jako přiblížení nebo scrollovaní po stránce, Chrome Beta k tomu navíc přidává několik dalších prvků. Rychle a přehledně funguje systém pro změnu aktuálně otevřeného okna (tzv. tabu), se kterými si můžete hrát jako s balíčkem karet a upřednostňovat právě vybranou část oken, kdy zbytek nemusí být prakticky vidět. Pohybem do strany okno jednoduše z balíčku odstraníte a stránku zavřete. Oblíbené záložky jsou tříděny do tří kategorií: pro stolní počítač, mobilní telefon a ostatní. Stejně jako ve vestavěném prohlížeči, jsou tyto údaje synchronizovány se stolní verzí prohlížeče. Budoucnost má jistě sdílení právě otevřených oken mezi jednotlivými zařízeními, jako je tablet, stolní počítač nebo mobilní telefon. Prozatím jsme mohli nahlédnout do aktuálně otevřených stránek na stolním počítači, ale již ne současně do stolního počítače či notebooku. Rovněž ze stolního počítače nebyl možný přístup do mobilního telefonu. Je to možná způsobeno tím, že se prohlížeč ještě nachází ve stavu betaverze a současně není pro tuto verzi ještě upravena stolní verze prohlížeče. Po krátkých dojmech se dá říci, že Chrome může na platformě Android dosti zamíchat kartami a být daleko lepší alternativou za integrovaný prohlížeč. Ten prohrává především v rychlosti načítání stránek a možnosti práce se záložkami. Může se taky stát, že by se předinstalovaným prohlížečem v dalších verzích operačního systému mohl stát přímo Chrome. Zde by však Google mohl narazit na výrobce telefonů, kteří by nemuseli být z tohoto kroku příliš nadšeni.