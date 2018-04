Tají Apple problémy s hodinkami Watch? Mizí podpora velkých aplikací

Amazon a eBay z aplikačního obchodu hodinek zmizely už v minulých dnech, konec podpory Google Maps je čerstvý. Vše se nicméně odehrálo prakticky potají - žádná upozornění ani varování. Zmizení těchto aplikací vyvolává mnoho otázek. Jde o nějaký konflikt mezi firmami? Mají chytré hodinky Apple Watch problémy?

Že by se hodinkám Watch příliš nedařilo, je v rozporu s tvrzením Tima Cooka, který prohlásil, že v posledním kvartálu 2016 zaznamenal Apple rekordní prodeje obou generací Watch. Je tedy jedině v zájmu firmy zaručit, aby uživatelé měli přístup k co možná nejširšímu výběru aplikací. Jde však pouze o jeho slova, která nebyla podpořena konkrétními čísly. To se zopakovalo i v případě čerstvě odhalených výsledků Applu za první kvartál 2017 - ohledně hodinek Watch firma nezveřejnila žádná čísla.



Některé zdroje naznačují, že jde zkrátka o přehodnocování nutnosti mít takové aplikace v hodinkách. Pokud bude po verzi pro hodinky malá poptávka (a lidé ji zkrátka budou primárně používat v mobilu), pak nemá smysl s vývojem alternativy pro Apple Watch plýtvat časem i penězi. Opravdu někdo potřebuje pomocí hodinek nakupovat na Amazonu nebo eBay?

Absence Google Maps může být zase náznakem toho, že si Apple zkrátka vystačí s vlastními mapami. Stejně tak ale může jít o krok z opačné strany, tedy že Google nepovažuje watchOS za tolik relevantní systém, aby se nadále zabýval soupeřením s mapami od Applu.

Server Appleinsider kontaktoval Google s žádostí o vyjádření. Podle zástupců této firmy jde jen o dočasné řešení a Google Maps se „někdy v budoucnu“ do hodinek Apple Watch vrátí. Kdy to bude, není jisté.

Aplikace Google Maps poskytovala na chytrých hodinkách Watch možnost zobrazení cesty od jednotlivých předem zvolených bodů zájmu pro přepravu autem, pěšky či hromadnou dopravou. Na rozdíl od map Applu však bylo nutné všechna vyhledávání provádět přes aplikaci v telefonu.