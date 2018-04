Dohodnuto. Google se ještě letos stane virtuálním operátorem

Spekulace o tom, že se chce Google stát mobilním operátorem, se objevují už několik let. V posledních týdnech opět tyto hlasy sílily. Podle nejnovějších informací z magazínu Bloomberg Businessweek je vše již hotovou záležitostí. Magazínu se podařilo získat informace od zdroje, který byl obeznámen s jednáními Googlu s operátory.

Podle tohoto zdroje se Google už dohodl na tom, že se stane virtuálním operátorem. A sice s trojkou amerického trhu, firmou Sprint. Jednání jako taková zprostředkovával Masayoshi Son, šéf japonského operátora Softbank. Ten je od roku 2013 majitelem amerického operátora. Google bude od Sprintu nakupovat služby velkoobchodně podle standardních podmínek, které platí i pro další operátory na tamním trhu.

To dává tušit, že se nejspíš zákazníci v USA nedočkají žádných tarifních revolucí. Sprint provozuje svou LTE síť, pro hlasové a pomalejší datové služby používá technologii CDMA. Přesnější plány Googlu jako virtuálního operátora známy nejsou. Informace hovoří jen o tom, že služby může začít firma nabízet již letos.

Poskytováním vlastních mobilních služeb chce Google zlepšit prodeje mobilní reklamy. Její objem sice v poslední době rychle roste, nicméně ceny jsou nižší než u reklamy zobrazované v klasických počítačích. Čím dál více zákazníků si přitom při brouzdání po webu vystačí právě s mobilním zařízením, čímž jsou příjmy z běžné reklamy ohroženy.

Google dlouhodobě hledá nové cesty k zajištění příjmů. Firma v některých amerických městech nabízí třeba vlastní připojení k internetu Google Fiber. I v této oblasti prý firma plánuje expanzi. Dlouhodobě se také věnuje možnostem šíření internetu z balónů nebo družic. Nedávno investoval Google společně s fondem Fidelity Investments rovnou miliardu dolarů do společnosti SpaceX vizionáře Elona Muska. SpaceX mimo jiné plánuje vypustit tisíce satelitů, které by měly přinést cenově dostupné internetové připojení do všech koutů světa.