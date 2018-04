Google v prvním týdnu prodal pouze 20 tisíc kusů supermobilu Nexus One

Nedávno představený první komunikátor Nexus One od Googlu prozatím prodejní žebříčky neboří. Podle analytické společnosti Flurry se zabijáka iPhonu, jak je novému přístroji přezdíváno, prodalo v prvním týdnu pouze 20 tisíc kusů. Nevypadá to tedy na pět až šest milionů prodaných kusů do konce roku, jak předpovídali analytici. čtěte - První dojmy ze supermobilu Google Nexus One: nedokonalý zabiják iPhonu

Pro porovnání poslouží úspěšný start jiného komunikátoru s operačním systémem Android, Motoroly Droid. Té se v prvním týdnu podařilo prodat 250 000 kusů. Poslední generace iPhonu s označením 3GS si za první týden připsala dokonce 1,6 milionu zákazníků.

Překážkou lepších prodejních výsledků prvního mobilu od Googlu je zejména jeho dostupnost. Model Nexus One je v prodeji pouze v internetovém obchodě Google a to jen ve čtyřech zemích (Velká Británie, USA, Hong Kong a Singapur). Lepší prodeje by mělo zajistit rozšíření zemí, ze kterých bude možné Nexus One objednat a také zahájení prodeje přes operátory.