Googlu rostou tržby z aplikací. App Store pokoří nejdříve za dva roky

Obchod firmy Apple měl na celkových tržbách za stahování aplikací podíl 74 procent. Obchod Google Play pak pouze 18 procent. Vyplývá to z údajů výzkumných společností Canalys a App Annie.

Podle App Annie se Googlu v prvních třech měsících letošního roku ve srovnání s předchozím kvartálem zvýšily tržby z aplikačního obchodu o 90 procent, přičemž tržby App Storu se zvýšily pouze o čtvrtinu. Provozovatelé aplikačních obchodů obvykle získají 30 procent příjmů z prodeje aplikace a 70 procent pak jde na konto autorů.

Aplikační obchod měl na celkových příjmech Googlu podíl 38,5 procenta. Oproti srovnatelnému loňskému období, kdy to byla jen desetina, tak jde o výrazný nárůst. Společnosti pomohl především zájem o operační systém Android, který má na globálním trhu s operačními systémy podíl téměř 70 procent.

Přestože obchod Googlu prudce roste, podle hlavního analytika firmy Canalys Adama Dauma se mu nepodaří překonat App Store dříve než v roce 2016. "Podle počtu stažení to Google již dotáhl na 90 procent Applu a brzy se mu podaří srovnat schodek, to se však zatím nepřeklopilo do příjmů," dodal viceprezident App Annie Oliver Lo.

K růstu příjmů obchodu Google Play nejvíce přispěly výdaje za hry v Japonsku a Jižní Koreji a tento trend by měl pokračovat v celém letošním roce. V obou těchto zemích se hry na příjmech obchodu podílely více než 90 procenty.