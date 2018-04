Google telefon se jmenuje Nexus One, v prodeji bude od ledna

První telefon se značkou Google je již veřejným tajemstvím. Přístroj momentálně intenzivně testují zaměstnanci firmy a dokonce ho už schválil americký úřad FCC. Do prodeje by se měl dostat v lednu, podle některých údajů dokonce již 5. ledna.

Pro Google jej bude vyrábět HTC. Telefon bude podporovat americké i evropské frekvence sítí GSM a UMTS, prodej začne nejprve v USA. Je otázkou, kdy a zda se dostane do Evropy. Prozatím není známa ani cena. Kromě volného trhu se přístroj s názvem Nexus One dostane i do nabídky americké pobočky operátora T-Mobile.

Výbava bude vskutku na špičkové úrovni. Nexus One dostane gigahertzový procesor Qualcomm Snapdragon, wi-fi, GPS, Bluetooth a pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Telefon bude mít dva mikrofony, aby mohl odfiltrovávat od hovoru okolní hluk. Displej s úhlopříčkou 3,7 palce, používá technologii OLED s rozlišením WVGA, tedy 800 x 480 pixelů. Hardwarovou klávesnici na telefonu nenajdeme. Dokonce i tlačítka pod displejem budou senzorová.

Operační systém Android se objeví v nejnovější verzi 2.1 a má přinést řadu vylepšení. Samozřejmostí bude vestavěná navigace od Google a také nová služba Google Goggles, která umožňuje vyhledávání pomocí obrázků. Samotné prostředí operačního systému dostane nové 3D prvky a rozšířen bude počet stran na úvodní obrazovce. Novinkou je ikona, která vyvolá karty aktuálně spuštěných aplikací podobně, jako je tomu u webOS od Palmu.