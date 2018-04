Google zneužívá svého postavení, zní stížnost u Evropské komise

Aby mohli používat některé klíčové aplikace od Googlu, musí instalovat jiné aplikace této americké společnosti (například YouTube) na úkor srovnatelných konkurenčních produktů.

Operační systém Android, jehož podíl na trhu s chytrými telefony je 70 procent a používá se i v tabletech, se tak dostává do postavení, kdy by Google mohl s jeho pomocí kontrolovat údaje o spotřebitelích na mobilním trhu.

Skupina FairSearch proto podala stížnost k Evropské komisi (EK). "Google používá operační systém Android pro mobilní telefony jako 'trojského koně', aby oklamal své partnery, získal dominantní postavení na trhu s mobilními zařízeními a měl pod kontrolou údaje o spotřebitelích," uvedl podle agentury AFP právní zástupce koalice stěžovatelů.

Společnosti ze skupiny FairSearch, kam patří kromě Microsoftu například i Nokia, se tak téměř po roce a půl opět postavily proti Googlu. Poprvé se tak stalo v rámci vyšetřování EK v roce 2010, kdy byl Google nařčen z údajného zneužití svého dominantního postavení na trhu. Tehdy prý záměrně snižoval pozice jejich výsledků ve vyhledávači.

Skupina nyní od EK požaduje, aby podnikla kroky na ochranu konkurenceschopnosti na trhu. Komise podle agentury AP musí na stížnost odpovědět.

Google má s Evropskou komisí co do činění i z jiného důvodu. Loni v říjnu dostal čtyři měsíce na splnění podmínek Komise ohledně přístupu k ochraně dat uživatelů. Během této doby měl Google uvést nakládání se soukromými daty do souladu s evropským právem. Avšak ani v půlce letošního března nebyly dosavadní kroky dostatečné (více se dočtete u kolegů na Technet.cz).

Komise ovšem vyšetřuje i členy skupiny FairSearch. Microsoftu hrozí pokuta 142 miliard kvůli možnému porušení nařízení o nabídce internetových prohlížečů z roku 2009. Toto nařízení porušuje u operačního systému Windows 7, v jehož případě nedává uživatelům možnost výběru internetového prohlížeče.