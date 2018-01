Google odstraní ze smartphonů reproduktory. Má převratnou technologii

O této nové technologii se toho zatím příliš neví. Zpráva z webu společnosti Cambridge Design, se kterou Redux na tomto projektu spolupracoval, popisuje speciální technologii, která umožňuje ohýbat zvukové vlny. Ty jsou díky ní schopné putovat skrz materiály jako sklo, kov či plast. Povrchy jsou díky tomu vedle reprodukce zvuku také schopné vytvářet i haptickou odezvu.

Už dříve některé smartphony (například Sharp Aquos Crystal) využívaly pro reprodukci vibrace displeje a telefonu chyběl klasický reproduktor. Kvalita ovšem nebyla příliš dobrá, přestože už některé dřívější pokusy japonských firem, které jsme mohli otestovat, fungovaly lépe. Nutno dodat, že takový „reproduktor“ v displeji funguje jen při přiložení ucha k displeji, zatímco u technologie, kterou koupil Google, by mělo jít i o hlasitou reprodukci.

Spekuluje se, že by Google mohl tyto nabyté technologie použít u nových smartphonů řady Pixel nebo domácích hlasových asistentů s obrazovkou. To by potenciálně znamenalo nahrazení běžných reproduktorů u smartphonů, a tedy úsporu místa na těle, zejména na bocích smartphonů, kam se reproduktory často umisťují. Zbylo by tak více místa na baterie a další součástky.

Schopnost vytvářet haptickou odezvu (simulace mechanické odezvy, zpravidla nahrazena vibrací zařízení) by rovněž Google mohl využít jako náhradu či doplnění stávajících technologií u smartphonů nebo nositelné techniky.

Server Bloomberg kontaktoval Google ohledně detailů této koupě, ale společnost odmítla situaci komentovat. Samotný projekt Redux vlastní celkem 178 patentů a dalších 50 má ve schvalovacím procesu. Jejich webové stránky byly hned po koupi Googlem deaktivovány.