Google spustil v Česku placený Android Market

Spuštěním placené části Android Marketu se k českým uživatelům dostávají tisíce aplikací, které si doposud oficiálně pořídit nemohli. Už nebude nutné hledat utility, jako je třeba Market Enabler, které původní restrikce obcházely. Velkou výhodou je samozřejmě fakt, že uživatel ihned vidí cenu v českých korunách.

Google Českou republiku do placené části Android Marketu zahrnul v rámci rozšíření o 18 zemí. Kromě té naší se nově dají (nebo velmi brzy budou moci) aplikace nakupovat v Argentině, Belgii, Brazílii, Dánsku, Finsku, Hong-Kongu, Indii, Irsku, Izraeli, Mexiku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rusku, Singapuru, Švédsku a na Taiwanu. Česká republika se tak zařadila po bok mnohých velkých a velmi významných trhů. Programátoři z dvaceti zemí světa pak mohou nově aplikace v Marketu prodávat.

Placený Android Market funguje v praxi vlastně stále stejně jako původní verze bez placených aplikací. Jen se v úvodním přehledu zobrazují i programy, které nejsou zdarma. V jednotlivých kategoriích pak lze programy filtrovat podle toho, zda jsou zdarma nebo placené. Tady má ale Google jednu poměrně matoucí chybu, kterou bude muset rychle napravit. Seznam těch nejlepších placených aplikací se totiž skrývá pod záložkou "Nej zdarma", bezplatné programy mají původní záložku "Nej bezplatné".

Záložka s placenými programy nám navíc fungovala jen u některých telefonů, třeba na HTC Desire s Androidem 2.2 zatím zůstávala skryta. Čtenář v diskusi nám ale poradil řešení, které tuto potíž odstraní. Stačí aplikaci Android Market shodit třeba pomocí nějakého task manažeru a pak v menu správy aplikací vymazat data aplikace a její nastavení. Market pak bude po opětovném přihlášení fungovat správně.

Placené programy se ale v seznamu aplikací nebo výsledcích vyhledávání zobrazují. Nechybí pochopitelně ani seznam nejnovějších programů, ve kterém se zobrazují jak placené, tak neplacené.

Trochu zvláštně působí ceny, které nejsou nijak zaokrouhlované a tudíž uváděny na jednotlivé halíře. Google prostě původní ceny v dolarech přepočítává podle aktuálního kurzu a tím vznikají poměrně neobvyklé částky. Nejlevnější programy stojí zhruba od patnácti korun, ty nejdražší mohou přijít i na několik stovek.

Při placení už ale uživatel vidí částku v dolarech. Právě v této měně mu bude stržena z účtu. Přepočet na koruny je tak pouze orientační. K samotnému placení je potřeba mít aktivovánu službu Google Checkout a k ní přiřazenu platební kartu. To lze nejsnáze provést z vašeho počítače, do Google Checkout se ale můžete pochopitelně zaregistrovat i přímo z telefonu.

Při placení aplikace Google uživatele upozorní, že zakoupený program může do 24 hodin vrátit a bude mu tak vrácena i celá částka. Vrátit program lze pouze při jeho prvním zakoupení. Po zakoupení aplikace přijde uživateli potvrzující e-mail. Při vracení aplikace se Google zeptá na důvod, proč uživatel program vrací. Při vrácení aplikace do 24 hodin by se transakce na účtu uživatele neměla vůbec projevit.

Samotné nakupování programů je velmi jednoduché a zároveň ale placené programy pro uživatele jedno nebezpečí představují. Pohodlnost by totiž mohla vést k tomu, že budou uživatelé platit za programy, které mají často i daleko kvalitnější bezplatné alternativy. Možnost nakupovat aplikace tak sice znamená velké rozšíření možností, ale zároveň nutnost pečlivě o nákupu uvažovat. Lákadla k nákupu aplikací uživatel využívat nemusí, stačí, když si Google Checkout neaktivuje.