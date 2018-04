Souboj titánů začíná, Google Wallet to chce nandat Apple Pay

Svět plateb mobilním telefonem začíná ovládat služba Apple Pay. To se nelíbí Googlu, který to s mobilními platbami nevzal za správný konec. Firma se tak rozhodla oživit své možnosti, kupuje technologie od specializované společnosti, která se v USA mobilním platbám věnuje už několik let.