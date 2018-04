Google chystá několik Nexusů s Androidem 5. Budou od různých výrobců

Google se zřejmě snaží dokázat, že nechce nadržovat jím vlastněné Motorole, která ale doposud nejnovější android ani nevyužila. Telefon Nexus by tak mělo připravit prý až pět největších výrobců androidích smartphonů.

Měli by to být Samsung (výrobce Nexus S a Galaxy Nexus), HTC (výrobce původního Nexus One), Motorola a možná trochu překvapivě pak Sony a Asus. V seznamu chybí především LG, ale je možné, že to nahradí Asus, který by naopak mohl připravit první vlajkový tablet se značkou Google Nexus.

Na příchod série Google telefonů si ale podle všeho počkáme až do listopadu, kdy by se první telefony s Androidem Jelly Bean mohly objevit v prodeji. Představení systému by se mělo odehrát o něco dříve, ale zdá se, že Google přeci jenom trochu uklidnil tempo vývoje nových verzí androidu a současnému ICS dá trochu prostoru pro růst.